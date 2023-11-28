كارثة كبيرة في رادات سويسرا.. 10 آلاف مخالفة سرعة خاطئة!

اعترفت الشرطة السويسرية، الإثنين، بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنوانا له، بآلاف المخالفات المروية طالت ساقين عن طريق الخطأ.

إذ سجلت 4 رادارات أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خاطئة طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلا عن شهر.

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وبسبب خطأ في البرمجة، سجلت 4 رادارات جديدة آلاف المخالفات، لدرجة أثارت الريبة لدى شرطة كانتون برن غربي البلاد.

وقالت الشرطة في بيان: "في المجموع، سجلت 9604 عمليات رصد خاطئة لمخالفات في الفترة ما بين 12 سبتمبر 2023 و19 أكتوبر 2023. وسيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة وستعاد الأموال المسددة في إطار حوالى 6 آلاف غرامة مدفوعة"، من دون تحديد المبالغ المكتسبة من دون وجه حق.

وقد لاحظ الشرطيون عددا أعلى من المعدل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في المواقع الأربعة للرادارات المعيبة، مع تزايد في عدد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خاطئة في حقهم.

لذلك، دعت السلطات مجددا المعهد الفدرالي للمقاييس، الذي صدق على المعايرة الأولى، إلى إجراء عمليات تحقق، خلصت إلى أن السرعة المقاسة كانت عالية جداً.





