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متفرقات
رجل يتكشف جسم غريب داخل جمجمته.. بقي أشهر دون علمه!
Lebanon 24
27-11-2023
|
06:35
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اكتشف أطباء وجود جسم غريب كان داخل جمجمة رجل فيتنامي لأشهر بعد معاناته بألم حاد في رأسه وفقدانه للبصر تدريجياً، في حالة غريبة من نوعها.
ودخل الرجل إلى المستشفى في مقاطعة كوانج بينه الفيتنامية بعد شكوى مستمرة من الصداع المستمر وفقدان الرؤية وإفراز السوائل من أنفه.
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ولم يكشف عن أي سبب محتمل لهذه الأعراض، لكن الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه.
وبعد الفحص الدقيق، تبين أنها عيدان تناول طعام مكسورة.
وعند سؤاله عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض البالغ من العمر 35 عاما في البداية في حيرة من أمره مثل أطبائه.
لكنه تذكر لاحقاً حادثة مشاجرة تورط فيها قبل 5 أشهر، حيث تم إسعافه بحالة طارئة عقب المشاجرة ولا يتذكر بالضبط ماذا حدث حينها، لكنه يفترض أن الرجل الذي تشاجر معه هو من قام بإدخال العيدان داخل جمجمته.
وبعد دراسة جميع الخيارات، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف، لإزالة العيدان المكسورة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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