فيديو لسمكة نادرة في مصر... تلد وترضع وتعيش 100 عام!

رصد غواصون مصريون ظهور سمكة نادرة ومهددة بالانقراض في مياه البحر الأحمر، وتحديداً قرب سواحل مدينة مرسى علم جنوب البلاد.

فقد وثق الغواصون بالفيديو لحظات ظهور السمكة التي يطلقون عليها "حيوان الدوجونج" في منطقة أبو دباب على سواحل مرسى علم في محافظة البحر الأحمر.

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وكشف علماء بحار أن السمكة تتغذى على الحشائش، وتعيش لفترة تصل إلى 100 عام، وتمتلك فماً كبيراً يظهر منه نابان طويلان.

كذلك أضافوا أن السمكة تقيم في منطقة مرسى مبارك على بعد 60 كيلومترا شمال مدينة مرسى علم، بجوار السلاحف والدلافين، كما تقيم في منطقة أبو دباب وتنضبة وجنوب مدينة الشلاتين.

تلد وترضع

بدوره، قال أستاذ المصايد البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، أشرف صديق محمد لـ"العربية.نت" إن "الدوجونج" أو "عروس البحر"، ليست مثل الأسماك الأخرى، فهي من الحيوانات الثدية المعروفة في البحر الأحمر.

وأضاف أنها تتنفس في الهواء الجوي وجلدها مغطى بالشعر وتعيش في المياه الواسعة وتلد وترضع، ومن الممكن أن تتغذى على النباتات البحرية.

كما أوضح أنها تعيش لفترة ما بين 80 إلى 100 عام، وتظل تحمل الجنين في بطنها لمدة 14 شهراً، وتقضي في رعاية صغارها بعد الولادة لمدة عامين حتى يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم.

تأكل الأعشاب

إلى ذلك أشار إلى أن سمكة "الدوجونج" تتناول كميات كبيرة من العشب يومياً قد تصل إلى 40 كيلوغراماً، ويطلق عليها الصيادون "الجلد"، وفي الخليج العربي تدعى" الأطوم"، بينما هناك اسم آخر لها وهو "سي كاوي"، ولم يتبق من فصيلتها سواها بينما انقرضت بقية الأنواع.

وكشف أن الحيوان له أهمية بيئية وعلمية لمصر حيث يتغذى على الأعشاب فيساهم ذلك في إخصاب المنطقة، وتقليم التربة وزيادة قدراتها على الإنتاجية وبالتالي يساعد في توفير المواد الغذائية الأولية للكائنات صغيرة الحجم ما يستدعي نمو وتكاثر المنطقة بشكل متكاثر وإثرائها بالكائنات البحرية، متابعاً أن الحيوان يخرج للمناطق الرملية للتعرض لأشعة الشمس ثم يعود للمياة مرة أخرى. (العربية)