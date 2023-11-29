بالفيديو... ذئاب جائعة تجوب شوارع إسطنبول ودببة أولوداغ تهاجم المتنزهين

تداول نشطاء فيديو لذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول، ومهاجمة دببة لم تتمكن من السبات المتنزهين في أولوداغ قرب مدينة بورصة.

وأظهرت اللقطات التي تم تسجيلها في الموقع الصناعي البيئي لمنطقة باشاك شهير، ذئبين جائعين يتجولان في الشارع، الأمر الذي أصابا المواطنين بالصدمة.

فكتب أحد النشطاء: "يبدو الوضع خطير للغاية"، وكتب آخر: "كل الناس جائعون في هذا البلد، فكيف للذئاب ألا تكون جائعة؟". وكتب مدون آخر: "ماذا سوف نرى أكثر من ذلك؟"، بينما قال آخر: "يكفي إلى هذا الحد!".

وهاجمت الدببة، التي لم تتمكن من السبات في جبل أولوداغ، أحد المراكز المهمة للسياحة الشتوية، في حي ساريالان بمنطقة فيزيركوبرو في محافظة سامسون التركية، بحثا عن الطعام.

وقام أحد الدببة، الذي لم يتمكن من العثور على طعام في الغابة، بمهاجمة المتنزهين. ولاحقا أعطاه أصحاب المطاعم في المنطقة الخبز.

وتقضي الدببة فترة من 3 إلى 7 أشهر في حالة سبات، حيث تنام في تشرين الثاني أو كانون الاول حسب الموسم وتستيقظ بين اذار ونيسان.

لكن، لم تتمكن عائلة الدببة المكونة من 3 أفراد في أولوداغ ساريالان من النوم. فجاءت من الغابة إلى ساريالان للبحث عن الطعام.

وعندما لم تجد الدبة الأم الطعام، هاجمت المواطنين الذين كانوا يصورونها. وتم توثيق تلك اللحظات بكاميرات الهواة.