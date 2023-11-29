حذرت وكالة "ناسا" الأميركية وخبراء الطقس، من أن عاصفة شمسية جديدة قد تضرب الأرض في 30 تشرين الثاني الجاري، مما سيؤدي إلى انقطاع إشارات الراديو ونظام "جي بي إس" للملاحة الفضائية.



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وبدأ المجال المغناطيسي الأرضي يهدأ في 26 تشرين الثاني الجاري، والآن، بعد عدة أيام، يحذر الخبراء مرة أخرى من تفاقم التأثير المغناطيسي الأرضي. وقد شهدت الأرض الأسبوع الماضي، عاصفة مغناطيسية قوية إلى حد ما، في الفترة بين 21 و 26 تشرين الثاني، وحصلت على فئة K-4 في تصنيف شدة العواصف المغناطيسية.وبدأ المجال المغناطيسي الأرضي يهدأ في 26 تشرين الثاني الجاري، والآن، بعد عدة أيام، يحذر الخبراء مرة أخرى من تفاقم التأثير المغناطيسي الأرضي.

في الأيام التي تحدث فيها العواصف الشمسية يكون الناس أكثر عرضة للإجهاد، وقد يسوء الوضع الصحي لدى البعض، ويتشكل شعور بالخوف والأرق والقلق والاضطراب.