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حادثة مرعبة... مطاردة أشخاص بجرافة بين الشوارع وسقوط جرحى

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:00
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سجلت عدسات الكاميرات مشهدًا مخيفًا للحظات غضب أصابت أحد العمال، حيث قاد الأخير جرافة بعد شجار مع العمال وطاردهم في شوارع موقع البناء في مشهد غريب.
وأشارت المصادر التركية إلى أن هذه المشاهد سجلت في منطقة كوناك في مدينة إزمير، حيث طارد سائق الجرافة العمال حتى الموت، أثناء الشجار الذي اندلع بين العمال بعد خلاف بشأن تحميل المواد.
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وتحوّل النقاش فجأة إلى شجار، حيث استقل عامل الجرافة، وقادها في مطاردة درامية لا تحدث سوى في الأفلام.

وطارد السائق العمال في شوارع المنشأة وصدم الأبواب ودمرها وكسر الحواجز.

وأشارت المصادر إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. (سبوتنيك)
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