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بطولة هندية بعملية إنقاذ عمال من نفق منهار.. ظلوا عالقين لأسبوعين

Lebanon 24
28-11-2023 | 14:00
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نجحت جهود الإنقاذ في إخراج عشرات العمال، الثلاثاء، بعد أن ظلوا عالقين لأكثر من أسبوعين في نفق منهار شمالي الهند.

وأظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لخروج 41 عاملا من النفق، بعد جهود استمرت أكثر من 400 ساعة من أجل الوصول إليهم.
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وتم إخراج كل عامل على حدة عبر ممر ضيق، على نقالة ذات عجلات.

وظلت فرق الإنقاذ تحفر الركام يدويا، حتى نجحت في الوصول إلى العمال.
وكان العمال عالقين منذ 12 نوفمبر في نفق قيد الإنشاء، بين بلدتي سيلكيارا ودندلغاون في ولاية أوتارخند بجبال الهيمالايا، عندما تسبب انهيار أرضي في تهدم جزء من النفق البالغ طوله 4.5 كيلومتر.
وتمكن الرجال من البقاء على قيد الحياة، عبر الغذاء والأكسجين الذي يتم توفيره من خلال أنابيب فولاذية ضيقة.

تأتي هذه العملية بعد أن حفرت فرق الإنقاذ ممرا طوله يزيد على 50 متراً.


المصدر: BBC - رصد "لبنان 24"
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