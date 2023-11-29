بعد أن وصفها بالمجنونة.. صحفية مشهورة تطالب ترامب بالتعويض

بعد أن وصفها بالمجنونة، طالبت الصحفية الأميركية، إي جين كارول، بتعويض إضافي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وتناولت مجلة نيوزويك الأميركية آخر التطورات في الدعوى التشهيرية التي رفعتها إي جين كارول ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث طلبت كارول تعديل دعواها لتشمل تعليقات ترامب الأخيرة في بلدة هول، حيث وصفها بأنها “مجنونة” ونفى أن يكون قد التقى بها أو اعتدى عليها.

Advertisement

وبحسب ادعاءات الصحفية نفى ترامب هجومه المتكرر على الصحفية عبر منصته الحقيقة الاجتماعية "سوشيال تروث"، واتهمها بكتابة “قصة وهمية، مختلقة في كتابها.

في المقابل، أشاد كل من عمدة مدينة نيويورك إريك آدمز وحاكمة نيويورك كاثي هوتشول، بشجاعة كارول وأعربا عن دعمهما للناجين من العنف الجنسي.