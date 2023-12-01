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أمر غير متوقع.. نمر يشارك شباناً وجبة "الكبسة"! (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2023 | 04:01
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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة شباب يتناولون وجبة عشائهم "الكبسة" في السعودية، برفقة حيوان مفترس "نمر"، على ذات الطبق.

وأثار مقطع الفيديو المتداول استياء السعوديين لتناول النمر وجبة العشاء مع عدة أشخاص، بعد أن أدخله أحدهم على مجموعة أصدقائه الذين كانوا يتناولون الوجبة، معتبرين الأمر تهاوناً في أرواح الآخرين إذ يعد حيواناً مفترساً.
 
 
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وعززت السعودية أنظمتها عبر ذراعها "تنمية الحياة الفطرية" من أجل منع اقتناء الحيوانات المفترسة، إلا في ظروف خاصة على غرار أغراض التوعية والبحث العلمي، إذ يعد سلوكها خطرًا على مربيها والمجتمع، فيما كانت "الحياة الفطرية"، رصدت عشرات الحالات في الفترة الماضية لهروبها إما من المنازل أو الاستراحات الخاصة.
وأوضحت أن التعامل مع الحيوانات المفترسة أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة. (العربية)
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