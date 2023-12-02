أبراج ستواجه صعوبات في الأسبوع الأخير من عام 2023.. من هي؟

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قد تواجه بعض الأبراج ضغوطاً كبيرة في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول 2023 ليس فقط في العمل ولكن أيضاً في حياتها الشخصية.برج السرطانيبدأ الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول من العام 2023 المليء بالتحديات بمزاج سيئ، ويزداد الأمر سوءًا بسبب وجود أشخاص تعرفهم على أنهم غير جديرين بالثقة. على الرغم من معرفتك بخيانتهم فقد واصلت التعامل معهم خاصةً في سياق مهني حيث تشعر مرة أخرى أنه تم استغلالك. عندما تعتقد أن الآخرين لا يقدرونك كشخص فمن المحبط والمستنزف أن تكون بالقرب منهم. إنّ ثقل هذا الموقف مرهق جداً بالنسبة لك. ومع ذلك، بالهدوء والمرونة يمكنك تجاوز المواقف الصعبة التي تنتظرك. تصطف النجوم لصالحك وتوفر الدعم الذي تحتاجه لتحقيق أقصى استفادة من هذه المرحلة في حياتك. لقد شعرت مؤخراً بشعور من القلق والشك حول ما إذا كانت القرارات التي اتخذتها في حياتك المهنية تؤدي إلى النتائج المرجوة. ابحث عن الراحة، لأن حدسك سيرشدك إلى الطريق الصحيح. حافظ على ثقتك في نفسك لأن قراراتك ستصبح في النهاية ذكية وفعالة.برج الدلولسوء الحظ، تُكثر التحديات طوال فترة الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول 2023. في اللحظة التي لا تحتاج فيها إلى ذلك، ينشأ جدال صغير مع شريكك الرومانسي. كلاكما متفق على أن هذا النزاع لا يهم كثيراً وسيتم حله في النهاية. ومع ذلك، ما يهمك هو المبدأ الكامن وراء ذلك. لقد كشف شريكك عن جانب من شخصيته مما يجعلك غير متأكد من توافقه مع تفضيلاتك. وعلى الرغم من حبك له ومحاولتك تجاهله إلا أن القضية لا تزال تستهلك أفكارك طوال اليوم. هذه الطاقة السلبية تتعارض مع سلوكك الطبيعي، فعادةً ما تتجنب الجدال مع شريك حياتك في الأمور التافهة. تقع العديد من الحوادث في الأسبوع الأخير من الشهر هذا والتي تتطلب انتباهك، وهذا الموقف يقع ضمن هذه الفئة. يمكن للصراعات والخلافات مع أفراد الأسرة الآخرين أن تزيد الأمور تعقيداً مما يجعل التكيف أكثر صعوبة. قبل كل شيء، كن صادقاً وشفافاً في اتصالاتك. وإلا فإنك تخاطر بتفاقم الوضع وإيجاد نفسك متورطاً في اضطرابات غير ضرورية. إن محاولة إخفاء الحقيقة أو استخدام الخداع مع أحبائك لن يؤدي إلا إلى ضرر على المدى الطويل.برج الحوتوكأنّ الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول 2023 يصر على التأكيد على أهمية العمل ويتجاهل جوانب الحياة الأخرى. سوف تواجه تغييراً تحويلياً يضعك في حالة من الهدوء والعمق. لقد استهلكت التزاماتك ومسؤولياتك معظم طاقتك ومواردك. من الضروري أن تجد وقتاً للاسترخاء وتصفية ذهنك. امتنع عن دفع نفسك إلى الحافة واستمع إلى حدسك. إذا أصبح التوتر شديداً، فلا تتردد في طلب الدعم ممن حولك.(الجميلة)