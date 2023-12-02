19
o
بيروت
20
o
طرابلس
30
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أبراج ستواجه صعوبات في الأسبوع الأخير من عام 2023.. من هي؟
Lebanon 24
02-12-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد تواجه بعض الأبراج ضغوطاً كبيرة في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول 2023 ليس فقط في العمل ولكن أيضاً في حياتها الشخصية.
برج السرطان
يبدأ الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول من العام 2023 المليء بالتحديات بمزاج سيئ، ويزداد الأمر سوءًا بسبب وجود أشخاص تعرفهم على أنهم غير جديرين بالثقة. على الرغم من معرفتك بخيانتهم فقد واصلت التعامل معهم خاصةً في سياق مهني حيث تشعر مرة أخرى أنه تم استغلالك. عندما تعتقد أن الآخرين لا يقدرونك كشخص فمن المحبط والمستنزف أن تكون بالقرب منهم. إنّ ثقل هذا الموقف مرهق جداً بالنسبة لك. ومع ذلك، بالهدوء والمرونة يمكنك تجاوز المواقف الصعبة التي تنتظرك. تصطف النجوم لصالحك وتوفر الدعم الذي تحتاجه لتحقيق أقصى استفادة من هذه المرحلة في حياتك. لقد شعرت مؤخراً بشعور من القلق والشك حول ما إذا كانت القرارات التي اتخذتها في حياتك المهنية تؤدي إلى النتائج المرجوة. ابحث عن الراحة، لأن حدسك سيرشدك إلى الطريق الصحيح. حافظ على ثقتك في نفسك لأن قراراتك ستصبح في النهاية ذكية وفعالة.
Advertisement
برج الدلو
لسوء الحظ، تُكثر التحديات طوال فترة الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول 2023. في اللحظة التي لا تحتاج فيها إلى ذلك، ينشأ جدال صغير مع شريكك الرومانسي. كلاكما متفق على أن هذا النزاع لا يهم كثيراً وسيتم حله في النهاية. ومع ذلك، ما يهمك هو المبدأ الكامن وراء ذلك. لقد كشف شريكك عن جانب من شخصيته مما يجعلك غير متأكد من توافقه مع تفضيلاتك. وعلى الرغم من حبك له ومحاولتك تجاهله إلا أن القضية لا تزال تستهلك أفكارك طوال اليوم. هذه الطاقة السلبية تتعارض مع سلوكك الطبيعي، فعادةً ما تتجنب الجدال مع شريك حياتك في الأمور التافهة. تقع العديد من الحوادث في الأسبوع الأخير من الشهر هذا والتي تتطلب انتباهك، وهذا الموقف يقع ضمن هذه الفئة. يمكن للصراعات والخلافات مع أفراد الأسرة الآخرين أن تزيد الأمور تعقيداً مما يجعل التكيف أكثر صعوبة. قبل كل شيء، كن صادقاً وشفافاً في اتصالاتك. وإلا فإنك تخاطر بتفاقم الوضع وإيجاد نفسك متورطاً في اضطرابات غير ضرورية. إن محاولة إخفاء الحقيقة أو استخدام الخداع مع أحبائك لن يؤدي إلا إلى ضرر على المدى الطويل.
برج الحوت
وكأنّ الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول 2023 يصر على التأكيد على أهمية العمل ويتجاهل جوانب الحياة الأخرى. سوف تواجه تغييراً تحويلياً يضعك في حالة من الهدوء والعمق. لقد استهلكت التزاماتك ومسؤولياتك معظم طاقتك ومواردك. من الضروري أن تجد وقتاً للاسترخاء وتصفية ذهنك. امتنع عن دفع نفسك إلى الحافة واستمع إلى حدسك. إذا أصبح التوتر شديداً، فلا تتردد في طلب الدعم ممن حولك.(الجميلة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
13:12 | 2023-12-01
01/12/2023 01:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
12:13 | 2023-12-01
01/12/2023 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
06:13 | 2023-12-01
01/12/2023 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
12:39 | 2023-12-01
01/12/2023 12:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبرى في إسرائيل.. هكذا أخفى نتنياهو وبن غفير الحقيقة
Lebanon 24
فضيحة كبرى في إسرائيل.. هكذا أخفى نتنياهو وبن غفير الحقيقة
07:30 | 2023-12-01
01/12/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:21 | 2023-12-01
هليكوبتر تسقط على طريق سريع وتصطدم بسيارة.. شاهدوا الفيديو
23:15 | 2023-12-01
من خلال ربطة عنقه.. الملك تشارلز يُثير الجدل ويوجه رسالة سياسية "ضد سوناك"!
23:00 | 2023-12-01
"شيء آخر".. معرض إبداعي في مصر يتيح التفاعل مع قلعة صلاح الدين!
22:45 | 2023-12-01
برجك اليوم
16:00 | 2023-12-01
تعرفوا على هذا الحيوان.. يأخذ 10 آلاف قيلولة يومياً!
14:00 | 2023-12-01
النجم رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب.. إليكم السبب
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
02/12/2023 09:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
02/12/2023 09:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
02/12/2023 09:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24