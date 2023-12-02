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جنازة تحوّلت إلى حفلة.. راقصة عارية رقصت فوق النعش ونثرت رماد المتوفى على جسمها (صور)

Lebanon 24
02-12-2023 | 03:00
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أودى إطلاق نار في مدينة سانتياغو التشيلية في 22 تشرين الثاني الماضي بحياة كارلوس بارا (22 عاما) وهو تاجر مخدرات، لكن وفاته كانت بداية سلسلة من الأيام قضاها عدد من الأشخاص في مزيج جامح من الحفلات والحداد أمام منزله في بلدة سان رامون تم بثها مباشرة على إنستغرام، حيث أظهرت اللقطات مجموعة غير عادية من الأحداث التي قد لا تتوقعها، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.
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فقد انطلقت الألعاب النارية، وأطلق الناس الرصاص في الهواء كجزء من مهرجان الحداد الصاخب الذي استمر 5 أيام. الا ان الأغرب في الحفلة هو ان راقصة رقصت فوق نعش الرجل الميت.
 
 
 
وبينما كان رجال يراقبونها، قام أحدهم بالضغط على الجرة التي تحتوي على رماد كارلوس ونثرها على جسدها بينما كانت تتكئ على التابوت.
 
 
 

وتم تنفيذ الحفل غير المعتاد في محاولة من قبل عائلة كارلوس للحفاظ على روحه حية، وفقًا لموقع MailOnline. وتم إغلاق الشارع بخيمة مع عروض موسيقية حية أمام المنزل ــ وهي الخطوة التي دفعت عمدة المدينة إلى القول إنه هو وإدارته لم يوافقا على الحفل. (lbci)

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