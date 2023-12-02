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في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة... كل ما تريدون معرفته

Lebanon 24
02-12-2023 | 13:00
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يتميز أطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، بالحساسية التي تجعله يتأثر من أي رد فعل موجه له من والديه أو أشقائه، كما يحتاج لمن يفهمه ويرعاه طوال الوقت، وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نصائح للعناية بطفل من ذوى الهمم:

 

افهم احتياجات طفلك

يجب على الوالدين فهم طفلهم الصحية جيداً، والطريقة الصحيحة للتعامل معه وذلك من خلال التحدث مع طبيبه الخاص أو اللجوء لاستشارى متخصص في مثل هذه الحالات .

 
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كن داعمًا له

يجب على الوالدين أن يكونوا داعمين دائماً لطفلهم ويلجئون لمتخصصين ليساعدونهم على تربية طفلهم وتصحيح سلوكه مع ضرورة أن ينصتون له عندما يكون غضبان أو منزعج من شيء ما، وكذلك عندما يكون سعيد حتى يشعر باهتمامه بهم.

 

خذ وقتًا

إذا لم يهتم الوالدين بأنفسهم فقد لا يستطيعون إعطاء هذا الاهتمام لأولادهم، لذلك عليهم أن يخصصون بعض الوقت لأنفسهم للاسترخاء والترفيه عن أنفسهم حتى يحسنون حالتهم النفسية ويستطيعون تربية طفلهم.

 

لا تحكم على طفلك من سلوكه

قد يفسر الطفل ذو الاحتياجات الخاصة البيئة المحيطة به على أنها عدائية لذلك يصرخ أو يبكي أو يغضب أو يدخل في نوبة غضب، لذلك على الوالدين في هذه الحالة أن لايتعاملوا مع طفلهم بشكل مباشر وإنما يتعاملوا مع مشاعره لذلك عليهم أن يبذلوا أقصى جهودهم معه حتى يتأقلم مع البيئة المحيطة به، وأن لا يحكموا على سلوكه دون ان يفهموه جيداً.

 

أنت لست وحدك

يجب أن يفهم الوالدين بأنهم ليسوا الوحيدين في العالم يملكون طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، بل هناك الكثير من الأباء لديهم أطفال من ذوى الهمم، مع تذكر بأن هؤلاء الأطفال يتمتعون بقدرات تجعلهم مميزون عن غيرهم وعلى الأباء اكتشافها وتطويرها حتى يضمنون لهم مستقبل أفضل.

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