إختتام فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

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اختتمت فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ65 بعدد من النشاطات المتميزة، وسجلت أيام المعرض حضور عشرات ألآف الزوار من مختلف المناطق.كما واكب المعرض برنامج ثقافي متنوع حيث أقيمت 60 ندوة توزعت عناوينها بين الثقافي والفني والشعري والسياسي والإقتصادي والأدبي واللغوي وصولا إلى الإعلامي والدراما وغيرها من العناوين، وكانت فلسطين وغزة الحاضر الأبرز في نشاطات المعرض على أكثر من صعيد، كما جرى توقيع 150 كتابا ورواية، وتميز المعرض بجناح خاص باللوحات الفنية والرسوم المختلفة والمسابقة الخاصة بطلاب الجامعات والنشاط الترفيهي الخاص بالأطفال في فترتي الصباح والمساء.وعرض في اليوم الأخير لفعاليات المعرض فيلم "لماذا المقاومة" من قبل "نادي لكل الناس"، وهو من إنتاج مجموعة "5 حزيران" التي تتولى مسؤوليتها إبنة الرئيس الراحل بشارة الخوري ثريا أنطونيوس الخوري، ويُعتبرالفيلم وثيقة سينمائية وسياسية في غاية الأهمية، وهوعبارة عن لقاءات مصورة بالإنكليزية مع شخصيات عدة تمثل الفصائل الفلسطينية ومنهم الشهيد غسان كنفاني عن "الجبهة الشعبية"، ونبيل شعث عن حركة "فتح" والمفكر السوري صادق جلال العظمي عن "الجبهة الديموقراطية" والمؤرخ الفلسطيني صبري جريس، والكاتبة والصحافية الفلسطينية ناديا حجاب والسياسي والباحث الفلسطيني أحمد خليفة والمؤرخ الفلسطيني اللبناني إنطوان زحلان والرسامة والنحاتة اللبنانية أوغيت كالان.ونظم النادي الثقافي العربي عرضاً لـ"كورال بيت أطفال الصمود" لفرقة مخيم الرشيدية في الجنوب الذين قدموا مجموعة من الأناشيد الوطنية الفلسطينية والشعبية والتي تُحاكي الداخل الفلسطيني وما يجري في غزة ومنها "ستي عندها ثوب وشال"، "يا خالي يا فدائي"، "صوتك يا شعبي"، "ميل على بلدي"، "تحيا فلسطين"، مزيج بين العربي والسويدي"، “GAZATONIGHT” ، و“MY NAME IS PALESTINE”.كما نظم النادي الثقافي العربي ندوة بعنوان " تطورات الداخل الإسرائيلي في التعامل مع حرب غزة" تحدث فيها كل من الدكتورظافرالخطيب ويوسف الأحمد.كما نظم مركز الإمام موسى الصدرللأبحاث والدراسات ندوة بعنوان: "قاب قوسين أوأدنى"، تحدث فيها كل من: الشيخ محمد شقير، الأب فادي بوراشد والمفتي الشيخ بكرالرفاعي .