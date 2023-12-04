Advertisement

منوعات

رجل يقاضي أم ابنته لإفشائها سرا بـ"مليار دولار"

Lebanon 24
04-12-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1137241-638372764172535712.jpg
Doc-P-1137241-638372764172535712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رفع رجل فاز بثاني أكبر جائزة بتاريخ يانصيب Mega Millions دعوى قضائية ضد زوجته السابقة ووالدة طفلته بعد إخبارها والديه بفوزه على الرغم من توقيعها اتفاقية ثنائية بعدم إفشاء سره.

 

ورفع الرجل الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 1.35 مليار دولار، الدعوى ضد والدة طفلته، متهما إياها بالكشف عن فوزه باليانصيب لأفراد عائلته، وفقا لسجلات المحكمة.

 
Advertisement

وتقول الدعوى القضائية أن المرأة وقعت على اتفاق عدم الإفشاء في 8 فبراير، ووافقت على إبقاء الجائزة الكبرى سرا حتى تبلغ ابنتهما 18 عاما في 1 يونيو 2032. وأنه طلب منها التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء (NDA) تمنعها من إعلام أي شخص لمدة تقرب من عقد من الزمن، لكن المرأة خرقت هذا الاتفاق الملزم قانونا بإخبار والديه وشقيقته. والآن يريدها الرجل أن تدفع تعويضا "لا يقل عن 100 ألف دولار لكل إفشاء غير مصرح به".

 

وتزعم الدعوى القضائية أنه "نتيجة لإفشاء المدعى عليها (للسر)، عانى الرجل من ضرر لا يمكن إصلاحه" مشيرة إلى ما قد يترتب على ذلك الإفشاء من أخطار.  (روسيا اليوم)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:26 | 2023-12-04
04:00 | 2023-12-04
01:00 | 2023-12-04
23:30 | 2023-12-03
23:00 | 2023-12-03
16:21 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24