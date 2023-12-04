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"كيمونو" غريب الشكل.. صُنع من ستائر نوافذ قصر باكنغهام وقلعة وندسور

Lebanon 24
04-12-2023 | 10:00
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افتتح الأحد 3 ديسمبر، مزاد عبر الإنترنت في بريطانيا يضم كيمونو مصنوعا من ستائر نوافذ قصر باكنغهام وقلعة وندسور.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الملك تشارلز الثالث كان قد بادر في وقت سابق إلى تحويل ستائر النوافذ إلى كيمونو( لباس ياباني تقليدي) لتجلب دخلا في المستقبل. ولكي يحقق هذه الفكرة قدم ابن الملكة إليزابيث الثانية للمتبرعين ستائر بأزهار وردية وفيروزية وبرتقالية وزرقاء كانت معلقة سابقا في الغرف الشخصية للعائلة المالكة في عهد إليزابيث الثانية.
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وقالت جاكلين فاريل المتحدثة باسم مؤسسة The Prince's الخيرية: "لقد منح الملك القماش حياة ثانية".

يُذكر أن المزاد سيستمر حتى مساء الجمعة المقبل، وستذهب الأموال المستلمة إلى تطوير الحرف التقليدية. (روسيا اليوم) 
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