اختيار "ريز" كلمة العام 2023.. ماذا تعني؟

أعلنت الدار الناشرة لقاموس "أكسفورد" الإنجليزيّ، عن اختيار مصطلح" ريز" كلمة العام 2023.

وتعني الكلمة السحر الشخصيّ أو النجاح في فنّ الإغراء، وهو تعبير ظهر على شبكات التواصل الاجتماعيّ وراج شعبيّاً.

Advertisement

وأوضحت دار "أكسفورد يونيفرسيتي برس" الّتي أعلنت الاثنين اختيار "ريز" أنّها على الأرجح اشتقاقاً مختصراً من كلمة "كاريزما"، وتعني "السحر الشخصيّ، والإغواء، والقدرة على جذب شريك عاطفيّ".

وبدا تداول هذا المصطلح على شبكات التواصل الاجتماعيّ عام 2022، وبات يستخدم أيضاً بالفرنسيّة، ويعود انتشاره خصوصًا إلى نجم البثّ التدفّقيّ الأميركيّ كاي سينات الّذي يعدّ متابعوه بالملايين على منصتي "يوتيوب" و"تويتش".

وتزايد استخدام المصطلح منذ حزيران الفائت بعدما أورده نجم فيلم "سبايدر-مان" الممثّل توم هولاند (27 عامًا) خلال مقابلة مع موقع "باز فيد" إذ قال "ليس لديّ أيّ ريز على الإطلاق".







