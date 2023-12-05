هل يساعد حفظ القصائد الشعرية على الوقاية من الخرف؟

وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعتبر الخرف أحد الأسباب الثلاثة الأكثر انتشارا لوفاة كبار السن في العالم.





ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن الشكل الأكثر انتشارا للخرف هو مرض ألزهايمر الذي يكون عادة وراثيا. يليه من حيث الانتشار الخرف الوعائي. الذي يمكن الوقاية منه عن طريق مراقبة مستويات الكوليسترول في الدم ومنع تطور ارتفاع ضغط الدم.

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ووفقا لمياسنيكوف، لا يوجد دواء واحد لعلاج الخرف، لذلك يستخدم الأطباء أساليب مختلفة لمكافحة المرض في محاولة منهم لتحسين حالة المرضى. فمثلا يوصي بعض الخبراء بتعلم الشعر وحل الكلمات المتقاطعة والقيام بالعمل العقلي كإجراء وقائي.

ويقول: "يجب حفظ القصائد الشعرية، وحل الكلمات المتقاطعة. لأن هذا يساعد كثيرا فعلا. وتتحسن الذاكرة، وتقل مخاطر الاضطرابات العقلية الأخرى. ولكن بهذه الأساليب لا يمكن إبطاء تطور مرض ألزهايمر. ومع ذلك يجب تدريب الذاكرة، وهذه حقيقة".