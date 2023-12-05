بالفيديو: "مطاردة هوليودية" مرعبة تنتهي بوفاة رجل أمن أردني

بعد مطاردة وصفت بـ"الهوليودية"، تمكن رجال الأمن العام في الأردن من إلقاء القبض على سائق شاحنة في محافظة الزرقاء، شمال شرقي العاصمة عمان، تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسمي.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للوكيل أحمد مروان أحمد ثابت وهو يتمسك بالشاحنة، ويحاول إيقاف السائق المطلوب لعدة جهات أمنية.









السائق مطلوب أمنياً



وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إنّ قوة أمنية ألقت القبض على سائق مركبة شحن تسبب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسمي.





وبيّن أنّه وأثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية مساء أمس الاثنين، بواجبها الرسمي ضمن اختصاص محافظة الزرقاء عملت على إيقاف إحدى مركبات الشحن التي تبيّن بأنّ سائقها مطلوب.

دهس الوكيل

وأضاف أن السائق ولدى إيقافه حاول الفرار من المكان ليقوم أحد العاملين بالدورية باللحاق به وهو الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت، إلا أن السائق أصر على المسير بمركبته والفرار من المكان مما عرّض الوكيل إلى الدهس، وأُسعف على إثرها للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة فيما لاذ سائق المركبة بالفرار من المكان.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه بمتابعة التحقيق والبحث عن السائق تمكن فريق تحقيقي من تحديد مكانه قبل قليل في إحدى مناطق البادية الشمالية إذ جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه وشخص آخر كان برفقته أثناء فراره وستتم إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات. (العربية)