مهرجان البحر الأحمر... جولة على المتاحف الشهيرة في جدة

أثناء حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023، هناك عدة متاحف شهيرة في المدينة التي تمتاز بالعديد من المعالم السياحية البارزة، وهي المدينة الحضرية الكبرى في غرب المملكة العربية السعودية.

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متحف بيت نصيف

يعد بيت ناصيف معلمًا تاريخيًا ومتحفًا. بُني المنزل المكوّن من 106 غرفة في أواخر القرن التاسع عشر لصالح محافظ جدة. تم تحويل المنزل إلى مكتبة في عام 1975. يستحق متحف بيت ناصيف المكون من سبعة طوابق الآن المشاهدة بسبب هندسته المعمارية. إنه تصميم تركي عثماني، مع غرف متنوعة مرتبة حول ممرات متاهة، ونوافذ ضخمة ذات شبك خشبي، والبلاط عليه خط إسلامي.

متحف عبد الرؤوف خليل

تتمتع جدة بتاريخ يمكن إرجاعه إلى أكثر من 2000 عام مضت. وهذا يعني أن المدينة لديها مباني تم تشييدها منذ أقل من عام، ولكن هناك أيضًا العديد من المباني التي يبلغ عمرها مئات السنين. يعد متحف عبد الرؤوف خليل من أكثر متاحف المدينة زيارة. ويضم عدة مباني كبيرة: مسجد، وواجهة القلعة، وبيت التراث العربي السعودي، ودار التراث الإسلامي، ودار التراث العالمي، ومعرض التراث العام.

متحف الطيبات

يتكون المتحف من أربعة طوابق وما يقرب من 300 غرفة مع جميع أنواع المعارض المختلفة التي تقودك عبر تاريخ المملكة العربية السعودية. يعرض لك اللوحات الزيتية التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان، والمنحوتات الصخرية، والمفروشات، والأزياء العربية التقليدية، والفخار...

قصر خزام

يقع المتحف في قصر خزام القديم بحي النزلة اليمانية بجدة. أشرف محمد بن عوض بن لادن على بناء الصرح ليكون بمثابة مقر إقامة ملكي من عام 1928 إلى عام 1932. تتضمن مجموعة المتحف قطعًا أثرية من العصر الحجري الحديث. تنتمي بعض القطع إلى العديد من حضارات ما قبل الإسلام. حيث أن العديد من القطع الأثرية تصور ظهور الإسلام.

متحف جدة للنحت

بالعودة إلى السبعينيات، كان هناك أكثر من 400 منحوتة منتشرة في شوارع جدة. تعمل مؤسسة فن جميل على ترميم الأعمال الفنية، ويمكنك الآن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي تم إنشاؤه أخيرًا. تتضمن المجموعة الرائعة أعمال هنري مور، وجوان ميرو، وألكسندر كالدر.

متحف الفن المنزلي

كان متحف الفن المنزلي في السابق مسكنًا خاصًا بمساحة 5000 متر مربع. يحتوي على تشكيلة كبيرة من التحف والأثاث المنزلي الفاخر والعتيق، ومجموعة أخرى من القطع النادرة. هذا المزيج الساحر من القطع الأثرية النادرة والأثاث العتيق سوف يملأ بلا شك ألبوم الصور الخاص بك وربما يجعلك تعيد زيارته.