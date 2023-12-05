لخلافات زوجية.. ربة منزل تحاول الانتحار بـ سم فئران

أقدمت ربة منزل مقيمة قرية ظفر مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية في مصر، بتناول مادة كيماوية "سم فئران" وذلك بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها ونيتها التخلص من حياتها.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى الامديد المركزي بوصول "هاله.م.ا.م"،18عاما ربة منزل ومقيمة قرية ظفر دائرة المركز مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بالفحص وسؤال المصابة قررت قيامها بتناول مادة سامة "سم الفئران" حال تواجدها بمنزل أهليتها بقصد الانتحار مما أدى إلى حدوث إصابتها، وذلك لوجود خلافات زوجية بينها وزوجها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

(القاهرة)