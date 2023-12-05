أطباء يستخرجون فرشاة أسنان من حلق شابة

ابتلعت شابة عشرينية فرشاة أسنانها بالكامل بعد استخدامها لإخراج قطعة من الطعام كانت عالقة في حلقها.

وادعت هيزيا، 21 عاما، وهي شابة اسبانية من غالداكاو، أنها كانت تأكل الديك الرومي عندما بدأت تختنق بسبب قطعة طعام.

وكانت خطوتها الأولى وهي تلهث لالتقاط أنفاسها، الإمساك بفرشاة أسنانها لمحاولة إخراج الديك الرومي من حلقها، لكنها تمادت وابتلعت الأداة التي يبلغ قطرها 8 بوصات.

وأوضحت هيزيا أنها اضطرت إلى "التصرف بسرعة لأنه لم يكن هناك أي شخص آخر للمساعدة".

وتم نقل هيزيا بعد ذلك إلى المستشفى، على الرغم من تأكيدها أنها لم تشعر بأي ألم أثناء المحنة المروعة.

وبعد ثلاث ساعات من الفحص والتشخيص، تمكن الجراحون من إزالة فرشاة الأسنان خلال إجراء استغرق 40 دقيقة بينما كانت هيزيا تحت التخدير.