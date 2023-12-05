تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!

روت امرأة كيف أن الزواج من زوج والدتها كان أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

وشاركت كريستي من فلوريدا مقطع فيديو لها مع زوج والدتها وهو يقبلها على حساب تيك توك الخاص بها.

ويبدو أن الفيديو يُظهر حفل زفافهما، الذي يبدو وكأنه حدث غير رسمي في فيغاس، حيث اختار الزوجان ارتداء الجينز والقمصان لهذه المناسبة.

وادعت أن زوج والدتها لم يعتني بها ولم تكن قاصرًا عندما التقيا.

وأضافت أن والدتها لم تنجب أطفالًا معه ولم يقم بتربيتها.

وادعت كريستي أيضًا أنها لا تزال على علاقة بوالدتها، على الرغم من زواجها من زوجها السابق.

وفي مقطع فيديو آخر تمت مشاركته على صفحتها على تيك توك، وصفت كريستي زوج والدتها بأنه "رفيق الروح" وقالت إنها اكتشفت أنها حامل بطفلها الأول عندما كانا يقضيان شهر العسل.