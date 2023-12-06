أخبر ابنته سراً وهو على فراش الموت.. ما فعله جعله "المطلوب الأول في أميركا"

كان توماس رانديل يحتضر بسبب سرطان الرئة وكان لديه سر. وفي وقت سابق، كان الأطباء قد أعطوا كونراد ستة أسابيع فقط للعيش، مما دفعه إلى الاعتراف لابنته رانديلي بشأن ماضيه.. وفي اذار 2021، كانت ابنته بجانب سريره في ضواحي بوسطن بعد جلسة العلاج الكيمياوي الأولى له، فأدلى لها باعتراف مذهل: لقد كان هاربًا.

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وكان هاربًا منذ أكثر من خمسة عقود. قبل أكثر من 50 عامًا، عندما كان عمره 20 عامًا، سرق مبلغ 215 ألف دولار من بنك في ولاية أوهايو. واسمه الحقيقي لم يكن توماس رانديلي بل ثيودور كونراد.

وناشد ابنته عدم التطرق للقضية. ولكن بعد هذا الكشف المفاجئ، لم تنم آشلي رانديلي كثيرًا في تلك الليلة. لذلك فعلت ما سيفعله معظم الناس الفضوليين. بدأت البحث عبر الإنترنت عن الموضوع.

اعترافه أثار فضولها

وقالت في حديث لشبكة "CNN": "أنا وحدي في غرفتي، وبحثت في غوغل عن اختفاء تيد كونراد، وأول شيء ظهر لي "صراف البنك يسطو على بنك". فقلت لنفسي "يا إلهي، هذا هو والدي" ".. وكانت هناك مئات ومئات المقالات عنه"...

ومع كل نقرة، ينكشف ماضي والدها المظلم أمام عينيها. في لينفيلد، ماساتشوستس، كان توماس رانديلي بائع سيارات ومحترفًا في نادي الغولف الريفي، وكان يعشق زوجته وطفلته الوحيدة... كان شغوفًا بابنته وظهر في مباريات كرة القدم. وفي تطور مثير للسخرية، تبرع أيضًا لجمعيات خيرية تابعة للشرطة المحلية.

لكن في كليفلاند، كان هو تيد كونراد، لص بنك مراوغ. لقد كان بالكاد قد تجاوز سن المراهقة عندما قام بواحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ ولاية أوهايو - ما يعادل 1.7 مليون دولار اليوم - مستوحاة من فيلمه المفضل "The Thomas Crown Affair".





"المطلوب الأول في أميركا"

تم لصق وجه كونراد الصبياني على ملصقات المطلوبين وتم بثه في حلقات من مسلسل "المطلوب الأول في أميركا" و"ألغاز لم تحل"، ما دفع أبا وابنه من "حرس" الولايات المتحدة في كليفلاند إلى اعتبار مهمة حياتهما القبض عليه.

"لقد بحثت عنك. وهناك مليون مقال عنك. وما زالوا أيضًا يبحثون عنك، في حالة عدم معرفتك"... قالت آشلي رانديلي، 38 عاماً، لوالدها "علينا أن نخبر أمي".

وآشلي تشارك في استضافة بودكاست جديد حول هوية والدها وما الذي دفعه إلى سرقة أحد المصارف.

وبعد يوم أو نحو ذلك من اكتشاف والدها الصادم، قالت آشلي لشبكة "CNN" إنها سحبت والدتها كاثي جانباً وأخبرتها. "كانت تقرأ المقالات على الإنترنت، وظلت تقول: "يا إلهي! قال آشلي رانديلي.. "لقد عرفته منذ 40 عامًا، ولمعرفة هذا السر الهائل - لا أستطيع أن أتخيل مدى صدمة ذلك بالنسبة لها".

كان مهووسا بفيلم عن سرقة مصرف

كان والدها مهووسًا بفيلم لستيف ماكوين عن سرقة بنك.. لقد حير اختفاء كونراد المحققين لمدة خمسة عقود. وقارنها البعض بقضية الخاطف دي.بي. كوبر، الذي نزل بالمظلة من طائرة ومعه 200 ألف دولار نقدًا واختفى في الأراضي الشاسعة في شمال غربي المحيط الهادئ، ولم يتم رؤيته مرة أخرى أبدًا.

كما بدت سرقة كونراد وكأنها قصة من فيلم. في 11 تموز 1969، جاء للعمل كصراف في بنك المجتمع الوطني في كليفلاند. كان يوم جمعة وعطلة نهاية أسبوع لعيد ميلاده، لذلك اشترى زجاجة من الويسكي وعلبة سجائر خلال فترة استراحته. وفي نهاية اليوم، ذهب إلى القبو، ووضع بهدوء مبلغ 215 ألف دولار في كيس ورقي، ثم ابتعد عن حياته القديمة. ولم يكتشف البنك أمر السرقة إلا يوم الاثنين، مما منحه فرصة البدء لمدة يومين. وبعد أيام، أرسل كونراد رسالتين إلى صديقته آنذاك - من واشنطن العاصمة ولوس أنجلوس - يقول فيها كم كان يحبها ويفتقدها. ثم لم تعد القضية أولوية. ولم تتمكن السلطات من العثور على أي أثر له.

وبعد أسبوع من اختفائه، هبطت مركبة أبولو 11 بأول البشر على سطح القمر. احتلت المهمة التاريخية عناوين الأخبار، وسرعان ما نسيت الصحافة أمر سارق البنك الغامض في كليفلاند. تحولت الأشهر إلى سنوات ثم عقود. لكن المحققين لم يستسلموا. وحصلوا على معلومات حول مشاهدات مزعومة في ولايات مختلفة، بما في ذلك كاليفورنيا وهاواي وتكساس وأوريجون. وتبين أن جميع الخيوط كاذبة.

بنى حياة جديدة.. وحير السلطات

وبسبب الإحباط، سلط المسؤولون الفيدراليون الضوء على قضيته في برامج الجرائم الحقيقية مثل "America's Most Wanted". في هذه الأثناء، كان تيد كونراد السابق يبني حياة جديدة مثل رانديلي في ماساتشوستس.

والمثير للسخرية، اختار الاستقرار في إحدى ضواحي شمال بوسطن، المدينة التي تم تصوير فيلمه المفضل فيها وتصويره. تقول السلطات إن كونراد كان مهووسًا بفيلم The Thomas Crown Affair، وهو فيلم لستيف ماكوين عام 1968 عن رجل أعمال مليونير محطما يسرق بنكًا في بوسطن من أجل المتعة.



تعتقد أشلي رانديلي أن والدها أحب الفيلم كثيرًا لدرجة أنه اختار اسمه الأول الجديد، توماس، تقديرًا لشخصيته الرئيسية. قالت إن والدها لم يعش كما لو كان مختبئًا. كان يقودها إلى المدرسة يوميًا ويصطحبها في أيام إجازته. وقالت إنه كان يرافقها في بعض الأحيان في رحلاتها المدرسية. وأضافت أن الأمور الصغيرة بدأت تصبح منطقية بعد اعترافه. كان والدها حليق الذقن عندما كان شابًا، وكان دائمًا يطلق لحيته ونادرًا ما كان يخلع قبعة البيسبول في الأماكن العامة. ولم يغادر البلاد قط.

عاش "مزيفا" طيلة 5 عقود

وقالت أشلي إنها ووالدتها توسلت إليه ذات مرة ليذهب معهما إلى فرنسا، لكنه رفض قائلاً إنه ليس من محبي السفر إلى الخارج. لقد قال دائمًا إن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يمكن رؤيتها في الولايات المتحدة. قال رانديلي: "لم يكن بحاجة إلى مغادرة البلاد". لقد أدركت الآن أن هويته المزيفة تعني أنه ليس لديه جواز سفر.

بدأت بالبحث عن إجابات حول ماضي والدها الغامض اعترافه قلب عائلة رانديلي رأسًا على عقب. وقالت آشلي إنها ووالدتها كانتا تعلمان أن والدها لم يبق له سوى بضعة أشهر فقط للعيش، لذلك قررا عدم مشاركة سره مع السلطات.

وقالت إن آخر شيء أرادته هو رؤية والدها المريض البالغ من العمر 71 عامًا يُنقل إلى السجن. "أول شيء قلته له أنا وأمي هو: "نحن نحبك كثيرًا. ومعرفة هذا لا يغير من أننا نحبك. وأضافت: "لكننا بحاجة للحديث عن ذلك". (العربية)