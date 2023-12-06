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متفرقات

اعتقلته الشرطة لأنه حاول دهس حمامة.. ماتت بسبب الصدمة !

Lebanon 24
06-12-2023 | 11:00
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ألقت شرطة طوكيو القبض على سائق سيارة أجرة، للاشتباه في تعمده دهس سرب حمام على الأرض مما أدى إلى مقتل واحدة منه.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"فرانس برس"، إن المشتبه به أتسوشي أوزاوا (50 عاماً) استخدم سيارته لقتل حمامة، واعتقل الأحد بسبب "انتهاكه قوانين حماية الحياة البرية".
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وأوضح المشتبه به أنه صدم الطيور لأن "الأمر متروك للحمام لتجنب السيارات"، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ويحظر القانون في اليابان صيد الحمام البري في المناطق الحضرية، إلا إذا كان يشكل مصدر إزعاج مؤكد مثل التسبب في أضرار للمحاصيل أو الماشية، وبموافقة السلطات فقط.

ويزعم أن سائق التاكسي خرج مسرعاً من إشارة مرور بعد أن تحولت إلى اللون الأخضر، واصطدم بالطيور التي كانت على الأرض بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لوسائل الإعلام اليابانية.

وأبلغ أحد المارة الشرطة بالحادث المزعوم، بعد أن انتبه لصوت محرك سيارة الأجرة أثناء تسارعها.

وأجرى طبيب بيطري فحصاً على جثة الحمامة، وحدد سبب الوفاة على أنه "صدمة".

ونظراً لوظيفته كسائق محترف، وصفت الشرطة تصرفه بأنه "خبيث للغاية"، وهو الاعتبار الذي دفعهم إلى اعتقاله، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون "فوجي". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: روسيا اليوم

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