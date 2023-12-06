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في سن الـ17 فقط.. مراهقة تحتفل بحصولها على الدكتوراه

Lebanon 24
06-12-2023 | 14:04
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حصلت فتاة أميركية تبلغ من العمر 17 عاماً فقط على درجة الدكتوراه في الصحة السلوكية المتكاملة من جامعة ولاية أريزونا، مما يضيف إنجازاً جديداً آخر إلى حياتها المليئة بالإنجازات.

 وتلقت دوروثي جين تيلمان، وهي مواطنة من الجانب الجنوبي من شيكاغو، تعليمها في المنزل على يد والدتها وبدأت رحلتها إلى التعليم العالي في سن العاشرة. وفي سن الثانية عشرة، حصلت تيلمان على درجة البكالوريوس في العلوم الإنسانية قبل أن تحصل على درجة الماجستير في سن الرابعة عشرة.
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وأكملت تيلمان الدورات التدريبية وجهاً لوجه وعبر الإنترنت خلال مسيرتها غير التقليدية في التعليم العالي. وقالت تيلمان "في سن مبكرة جداً، كان هناك الكثير مما كنت أنجزه بسرعة كبيرة. هناك أيضاً وقت أجلس فيه وأقول إن هذا في الواقع نوع من الجنون. لقد أنجزت كل هذا".
 
وعلاوة على إنجازاتها الأكاديمية، تعد تيلمان أيضاً شاعرة وراقصة ورائدة أعمال. وفي 2020، أطلقت معهد دوروثي جانيوس للقيادة الذي يقدم برامج لشباب شيكاغو.

وأوضحت تيلمان أن كل إنجازاتها أصبحت ممكنة بسبب الناس الذين ساعدوها، بما في ذلك والدتها وصديقتها المفضلة وجدتها. وقالت "أنا ممتنة جدًا لكل هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوني".
 
وقالت تيلمان إن خطواتها التالية تشمل الاحتفال بعيد ميلادها الثامن عشر، والذهاب إلى حفلة موسيقية وحضور حفل التخرج للحصول على درجة الدكتوراه، بحسب صحيفة إن بي سي شيكاغو.
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