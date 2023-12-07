مشهد نادر... ذئب يحاول جذب انتباه دب ليتقاسم فريسته (فيديو)

في مقطع فيديو طريف، يسعى ذئب جاهدا ليتقاسم فريسة مع دب، بينما يحاول الأخير الاستمتاع بالتهام جثة حيوان نافق في سلام.

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وخلال رحلة صباحية إلى متنزه يلوستون الوطني، تمكن مصور الحياة البرية ومدون السفر الأميركي تريفور لاكلير من توثيق مشهد مذهل وعفوي لذئب رمادي يقفز يمينا ويسارا، ويحاول تشتيت انتباه دب رمادي لمشاركة وجبة طعام الأخير.





ويقع منتزه يلوستون الوطني غرب الولايات المتحدة، ويُعد أول حديقة عامة في العالم تأسست في عام 1872.





وقال لاكلير لموقع CNN بالعربية إنه كان قد عاد لرصد دب شاهده في اليوم السابق بالقرب من بعض البرك المتجمدة داخل المتنزه. لمشاهدة الفيديووخلال رحلة صباحية إلى متنزه يلوستون الوطني، تمكن مصور الحياة البرية ومدون السفر الأميركي تريفور لاكلير من توثيق مشهد مذهل وعفوي لذئب رمادي يقفز يمينا ويسارا، ويحاول تشتيت انتباه دب رمادي لمشاركة وجبة طعام الأخير.ويقع منتزه يلوستون الوطني غرب الولايات المتحدة، ويُعد أول حديقة عامة في العالم تأسست في عام 1872.وقال لاكلير لموقع CNN بالعربية إنه كان قد عاد لرصد دب شاهده في اليوم السابق بالقرب من بعض البرك المتجمدة داخل المتنزه.

وكان لاكلير هذه المرة قد جهز عدة التصوير الخاصة به، عندما تردّد من بعيد صدى عواء ذئب عبر الوادي.

وذكر لاكلير قائلا: "شعرت بسعادة غامرة عندما أدركت وجود الذئاب في مكان قريب".

أثناء تصويره للدب الذي كان منغمسا في افتراس جثة حيوان نافق يصعب التعرّف إلى نوعه، لاحظ لاكلير ذئبًا أسود اللون يهرول أسفل التل نحو الدب.

وسرعان ما تبعته ثلاثة ذئاب أخرى.

واقترب اثنان من الذئاب من الدب الرمادي اللون، على أمل انتزاع وجبة طعام سهلة، عندما تدارك الدب محيطه وشرع بحراسة طعامه، حسبما ذكره لاكلير.

أثناء ذلك، اقترب أحد الذئاب، نحو الدب، لكن الدب اندفع نحوه كنوع من التحذير.

ومع ذلك، اعتبرها الذئب فرصة لجذب الدب بعيدًا عن جثة الحيوان النافق، وبدأ يلهو من حوله بالانحناء والقفز وكأنه كلب أليف.

وأوضح لاكلير: "هذا أجمل مشهد رأيته على الإطلاق، كان من الصعب عدم الضحك على هذا التفاعل"، مضيفًا: "بعد فترة وجيزة، استسلم الذئب، واستلقى في مكان قريب، منتظرًا بفارغ الصبر قطعة من اللحم، وبدا عليه الحزن".

وفي نهاية المطاف، غادر الدب ليترك مجالا أمام الذئاب لتناول ما تبقى من الجثة.

وقال المصور الأميركي: "واصلنا المراقبة لبضع ساعات أخرى حتى توجهت الذئاب بعيدًا"، لافتًا إلى أنه يقوم بجولات إرشادية داخل منتزه يلوستون الوطنية منذ أكثر من خمس سنوات، ولكن المشهد كان بمثابة لقاء عفوي بين الحيوانات التي تتخذ من المنتزه موطنا لها.

وشرح لاكلير أن فصل الربيع في منتزه يلوستون يوفر فرصة للحيوانات المفترسة للحصول على وجبات طعام سهلة عندما يبدأ الثلج في الذوبان، ويتم الكشف عن جثث الحيوانات النافقة.

ورأى المصور الأميركي، وهو أيضا متخصص في علم أحياء، أن تصرف الدب كان دفاعيًا تجاه الذئاب، قائلًا: "لقد قام بالعديد من عمليات الخداع من أجل إبعاد الذئاب عن وجبة طعامه".

وبدت الذئاب متحمسة، وفي الوقت ذاته حذرة أثناء محاولتها الحصول على جزء من الغنيمة الخاصة بالدب.

وتمثل التحدي الأكبر خلال عملية تصوير هذا المشهد في الإضاءة المنخفضة، إذ أنه حدث قبل شروق الشمس.

ولاقى الفيديو صدى واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووجد الكثيرون في مداعبة الذئب للدب، جانبًا مرحًا في الحياة البرية القاسية.