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عربي-دولي

حادثة مروّعة داخل مدرسة.. مراهقة قتلت رفاقها وهذا ما فعلته بنفسها لاحقاً!

Lebanon 24
07-12-2023 | 03:52
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هزّت حادثة مرعبة مدينة بريانسك الروسية، حيث أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها في مدرسة بالمدينة القريبة من الحدود الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل تلميذة وإصابة 5 آخرين وفق ما أعلن المحققون.
     
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وقال المحققون: "أحضرت فتاة تبلغ 14 عاما بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة استخدمتها لإطلاق النار على زملائها في الصف، ونتيجة لذلك قُتلت تلميذة وأصيب 5 تلاميذ، قبل أن تنتحر مطلقة النار". (lbci)

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