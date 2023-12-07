حادثة مروّعة داخل مدرسة.. مراهقة قتلت رفاقها وهذا ما فعلته بنفسها لاحقاً!

Advertisement

هزّت حادثة مرعبة مدينة بريانسك الروسية، حيث أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها في مدرسة بالمدينة القريبة من الحدود الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل تلميذة وإصابة 5 آخرين وفق ما أعلن المحققون.وقال المحققون: "أحضرت فتاة تبلغ 14 عاما بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة استخدمتها لإطلاق النار على زملائها في الصف، ونتيجة لذلك قُتلت تلميذة وأصيب 5 تلاميذ، قبل أن تنتحر مطلقة النار". (lbci)