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حذاء في فم نمر يكشف عن "حادث مروع"

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:45
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أغلقت حديقة حيوانات في باكستان أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلا حتى الموت، في حادث اكتُشف أثناء عملية تنظيف روتينية.

 

وعثر على الجثة، صباح امس، في حديقة حيوانات شيرباغ في باهاوالبور في إقليم البنجاب بعدما اكتشف موظفون واحدا من النمور الثلاثة وهو يحمل حذاء في فمه.

 

وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة علي عثمان بخاري لوكالة فرانس برس إن "حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل بها الرجل"..

 

وقال بخاري: "لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أنه (الرجل) كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور".

 
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وأضاف: "لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل هو من قفز إليها".

 

وتابع بخاري: "إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين". (سكاي نيوز)

 

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