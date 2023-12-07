ضابط في الشرطة البرازيلية يقتل زوجته بالرصاص وهذا هو السبب!

التقطت الكاميرا ضابط شرطة عسكري برازيلي خارج الخدمة وهو يطلق النار على زوجته ويقتلها بعد أن ضربها مرات عدة على وجهها أثناء قتال خارج سيارتهم.

وذكرت شبكة سي إن إن برازيل أن الزوجين كانا متزوجين لمدة ستة أشهر تقريبًا قبل الشجار الذي دار في سيارتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت أجزاء أخرى من لقطات المراقبة المرأة وهي تكافح لإخراج الرجل من السيارة قبل أن يخرج بمفرده ويطلق عليها اللكمات عدة مرات.

وبعد الاعتداء وإطلاق النار، قفز تياجو مرة أخرى إلى السيارة وبدأ بالقيادة بعيدًا، لكنه عاد بعد ذلك وحاول إعادة الضحية إلى السيارة عندما خرج السكان من منازلهم، حسبما تظهر اللقطات.

وانتهى به الأمر بأخذ زوجته إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.

وقبل حوالي شهر من إطلاق النار، ورد أن إريكا قدمت تقريرًا للشرطة بشأن تهديد بالعنف المنزلي، لكنها اختارت عدم متابعة التهم ضد زوجها.

(LBC)