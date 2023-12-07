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برجك اليوم

Lebanon 24
07-12-2023 | 23:00
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الحمل
 انتهى زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتك، حالياً أنت ناجح جداً في عملك
الثور
يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم
الجوزاء
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قد تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كباراً، وتصطدم بواقعية المحيطين بك
السرطان
ابتداء من اليوم أدرس خطواتك مالياً وأعد النظر في الاستثمارات التي أنجزتها أخيراً
الأسد
قد يتسبب طارئ ما اليوم بسوء التفاهم وانفعالات شديدة أحياناً بينك وبين الزملاء، لكنك سرعان ما تستدرك الوضع وتعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية
العذراء
مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فليس هناك ضرورة للقلق والخوف
الميزان
اعتمد على نفسك ولا تتوقع مساعدة أحد، أنت قادر على حلّ كل أمورك بنفسك
العقرب
تتلقى عرضاً مغرياً يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة
القوس
يطرأ اليوم ما قد يشير إلى بعض العثرات على المدى الطويل، لكنك قادر على التغلب عليها بحكمتك وصبرك
الجدي
قد تطرأ عرقلة اليوم يمكن أن تؤخر بعض أعمالك الناجحة ومشروعاً يهمك كثيراً
الدلو
يطرح هذا اليوم وضعاً خاصاً على صعيد شراكة لك شخصية أو مهنية، وتقدم على اتخاذ قرار مصيري له علاقة مباشرة بالوضع المهني
الحوت
اجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ المبادرة لحسم الخيارات
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