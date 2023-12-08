Advertisement

منوعات

قيمتها مرتفعة... إصابة إمرأة بسكتة دماغية بسبب فاتورة إشتراك المياه!

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1138995-638376475009658674.png
Doc-P-1138995-638376475009658674.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت امرأة إيطالية، تبلغ من العمر 88 عاما، لسكتة دماغية بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها.

وتلقت فاتورة بقيمة 15339 يورو من مجموعة "إيرين"، تتعلق بالفترة الممتدة من اب إلى تشرين الاول 2023.
Advertisement

ودون علمها بالمبلغ، قامت مؤسسة الائتمان الخاصة بها بدفع نصفه للشركة الموردة. وعندما اكتشفت المسألة لم تستطع التحمل وأصيبت بسكتة دماغية، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بوريا في سانريمو.

 وتوجه شقيق السيدة إلى مكتب "إيرين" في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، وتم التأكد من أن ما تم تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة.
 
وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للسيدة، وحظر تسديد الدفعة الثانية.

وقالت "إيرين" في بيان لها: "باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة السيدة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها عن 15 ألف يورو غير صحيحة، حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة". 

وأضافت الشركة: "إن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات، تشير في الواقع إلى عداد طرف ثالث. بالفعل هذا الصباح، قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة وأصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو. ومن الواضح أنه سيتم تعويض السيدة على الفور عن المبلغ المدفوع وغير المستحق". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2023-12-08
10:00 | 2023-12-08
09:17 | 2023-12-08
07:00 | 2023-12-08
05:55 | 2023-12-08
03:49 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24