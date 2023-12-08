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توفيت يوم زفافها...ودخل زوجها في معركة قانونية مع أهلها

Lebanon 24
08-12-2023 | 12:00
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بعد أن فقد زوجته بشكل مأساوي في يوم زفافهما، يخوض العريس الآن معركة قانونية مريرة على ممتلكاتها.

 

وفي يوم الزفاف، كان الزوجان أريك هاتشينسون وسامانثا، محاطان بأحبائهما أثناء احتفالهما باللحظة التاريخية على شاطئ فولي في أميركا.

 

وتعرض الزوجان بعد الزفاف للإصطدام من قبل سائقة مخمورة تدعى جيمي كوموروسكي كانت تقود بسرعة جنونية.

 

وبحسب موقع "ذا صن"، توفيت سامانثا في مكان الحادث، وأصيب أريك أيضًا بجروح خطيرة، وخضع للعلاج في المستشفى بسبب كسور متعددة في العظام. 

 

ولكن في الأسابيع والأشهر التي مرت منذ المأساة في شهر نيسان، تزايد التوتر بين الأرمل وأسرة زوجته. اذ بعد وفاة سامانثا المفاجئة، تولى أريك السيطرة على ممتلكاتها، الأمر الذي أثار قلق حماته، ليزا ميلر.

 

وقد رفعت الأم منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضده، مشيرة إلى تضارب المصالح المزعوم وقضايا الاحتيال المحتمل، ومنعها من الحصول على الميراث.

(LBC)
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