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حقن للنحافة كادت تتسب بوفاة "امرأة" أمام أطفالها

Lebanon 24
08-12-2023 | 16:00
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كادت سيدة بريطانية أن تموت بعد أن حقنت نفسها بعقار اشترته عبر الإنترنت لمساعدتها على إنقاص الوزن، أمام أطفالها عندما انخفض مستوى السكر في الدم لديها حيث تبين أن السائل كان عبارة عن "أنسولين".

 

وفي التفاصيل، طلبت ميشيل سورد، 45 عاماً، "إبرة التنحيف" بعد النقر على إعلان من شخص وصف نفسه بأنه "خبير تجميل عبر الإنترنت". 

 

على الرغم من أن ميشيل كانت ترغب فقط في إنقاص بعض الوزن في ذلك الوقت، إلا أن القرار كاد أن ينهي حياتها عندما سقطت على الأرض وأصيبت بنوبة صرع بعد 15 دقيقة فقط من تناول الدواء.

 

وقال المسعفون الذين أنقذوا حياتها إن تعافيها كان مذهلاً، ونسبوا الفضل إلى ابنتها المراهقة في دق ناقوس الخطر.

(LBC)
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