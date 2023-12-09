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مولود الحمل في الصدارة.. هذه الأبراج ستكون الأقل حظا في عام 2024!

Lebanon 24
09-12-2023 | 01:00
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مع اقتراب نهاية عام 2023 واستقبال عام جديد قد يحمل الأخبار الجيدة لبعض الأبراج الفلكية، لكن أبراج أخرى ستواجه سلسلة من الأحداث والعقبات المؤسفة مما يجعلها ضمن قائمة الأبراج الأقل حظا في عام 2024.

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تعرفوا إلى الأبراج الأقل حظا في 2024:

برج الحمل
يأتي في المركز الأول برج الحمل ضمن قائمة الأبراج الأقل حظًا في عام 2024، ليجد نفسه أمام عدة تحديات غير متوقعة لم تكن في حساباته، على مختلف أصعدة حياته.

مولود برج الحمل قد يواجه في العام الجديد عقبات تختبر مدى مرونته، وينصح من الضروري بالنسبة له أن يظل صبوراً وقادراً على التكيف خلال هذه الأوقات العصيبة.
 
برج الجوزاء
يحتل برج الجوزاء المركز الثاني ضمن قائمة الأبراج غير المحظوظة في الـ 2024، فقد يواجه بعض الصراعات الداخلية، وتردد وعدم يقين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبله.

لذا على مولود برج الجوزاء، أن يثق بحدسه ويبحث عن الوضوح ، ويوجد نظام دعم قوي من الأصدقاء والعائلة، يمكن أن يوفر الإستقرار الذي تشتد الحاجة إليه.

برج السرطان
يعد برج السرطان من الأبراج الأقل حظًا في 2024، لأنه قد يواجه سلسلة من التحديات العاطفية في العام الجديد، ويجد نفسه محاطا بمشاكل شخصية مع شريكه بالإضافة إلى صراعات داخل أسرته.

ويستطيع برج السرطان التغلب على هذه العقبات، من خلال إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية والتواصل المفتوح مع الأحباء.


برج الميزان
يعرف برج الميزان بجاذبيته الواثقة، ورغم ذلك يكون 2024، هو عام العقبات غير المتوقعة لمولود هذا البرج، وقد يواجه انتكاسات مهنية أو علاقات متوترة.

لكي ينجح الميزان في مواجهة الشدائد، عليه أن يتقبل التواضع وينفتح على تجارب التعلم.

برج الجدي
يأتي برج الجدي في المركز الأخير ضمن الأبراج الأقل حظًا في عام 2024، بعض العوائق في طريقه أثناء أشهر العام الجديد.

قد يواجه برج الجدي صعوبات مالية أو علاقات متوترة، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن قوته الفطرية ستساعده على المثابرة، من خلال التركيز على التخطيط المالي ورعاية علاقاته، ولكن يمكنه التنقل خلال العام الجديد بنجاح.(الأسبوع)

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