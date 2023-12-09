منتج جديد لقطر.. شحن الطائرات والمركبات جواً !

كشفت القطرية للشحن الجوي عن أحدث منتجاتها Drive، لنقل أنواع مختلفة من السيارات جواً.

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المنتج يلبي المتطلبات الفريدة لكل مركبة، سواء كانت سيارات عادية أو سيارات قديمة أو موديلات متميزة أو فاخرة أو سيارات جديدة أو سيارات رياضية، وهو يؤكد التزام الناقل بتقديم حلول دقيقة لكل من المركبات الشخصية والتجارية.وفي هذا السياق، قال ميغيل رودريغيز مورينو، رئيس قسم منتجات الشحن: يجسد Drive التزامنا الثابت بالدقة والتركيز على العملاء؛ مع هذا المنتج نجمع بين الكفاءة التقنية والفرق ذات الخبرة وحلول التأجير لتقديم تجربة مخصصة لنقل السيارات.