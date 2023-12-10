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رسالة اعتذار عن خيانتها... فنشرها مصححة مع ملاحظات

Lebanon 24
10-12-2023 | 06:00
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في واقعة طريفة، صحح طالب أميركي رسالة اعتذار تلقاها من حبيبته السابقة، ثم نشر الملاحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبحسب المعلومات، انتقد نيك لوتز، حبيبته السابقة بسبب مقدمتها الطويلة والمحتوى المتكرر وعدم وجود أدلة تدعم ادعائها بأنها لم تخونه أبدًا، وأعطاها درجة D، وسجلها 61 من أصل 100.

 

في الهوامش، كتب نيك ملاحظات بالحبر الأحمر، مثل طلب المزيد من التفاصيل عندما قالت حبيبته السابقة: "لقد أخذت كل الوعود التي قطعناها على أنفسنا ثم حنثت بها". كما قام بتصحيح تهجئة بعض الكلمات، وفي النهاية لخص أفكاره، وكتب: "مقدمة طويلة وخاتمة قصيرة، وفرضية قوية ولكن لا يوجد ما يدعمها. التفاصيل مهمة".

 

وتابع: "إذا كنت تريدين أن أصدقك، فادعمي ذلك بالدلائل. لقد زعمت أن الغش لم يحدث أبدًا ولكنك تلقين اللوم على نفسك، إذن لماذا؟ تحتاجين إلى التوقف عن مناقضة قصتك واختيار جانب ما".

 

على الرغم من أنه شعر "بالذنب" بشأن مشاركة انتقاداته على تويتر، إلا أن نيك قال إنه لا يعتقد أن الرسالة كانت صادقة، نظرًا لتاريخ حبيبته السابقة في الكذب عليه.

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