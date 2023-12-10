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التف حول إصبعها خصلة من شعر والدتها... وهذه النتيجة

Lebanon 24
10-12-2023 | 08:00
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كادت رضيعة أن تفقد إصبع قدمها بعد أن انقطعت الدورة الدموية لديها بسبب خصلة من الشعر كانت ملفوفة بإحكام حول الإصبع.

 

وتقول لورا باولز إنها كانت تغير حفاض ابنتها سكايلاه-راي عندما لاحظت أن إصبع القدم الثاني في قدمها اليمنى كان منتفخًا وأحمر اللون.

 

 ووفق موقع "ميرور"، تم نقل سكايلاه راي إلى المستشفى حيث اكتشف الأطباء أنها تعاني من أمر في صحتها، وهو عندما تلتف خصلات الشعر حول أصابع اليدين أو القدمين، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم. وتؤثر المتلازمة عادةً على الرضع والأطفال الصغار.

 

وقالت لورا، 31 عاما، إن إصبع قدم سكايلاه راي كان لا بد من وضع كريم عليه مرات عدة لمحاولة إزالة الشعر الملفوف بإحكام على قدمها الصغيرة، قبل أن يتم نزعه بالملاقط الجراحية. (LBC)

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