"أنا أسد ووحش يزأر"... هكذا غنى الرئيس الأرجنتيني لفرقة روك شهيرة (فيديو)

أدى الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي، مقطعا من أغنية لفرقة روك شهيرة من شرفة القصر الرئاسي أمام حشد من أنصاره.





وخلال الحملة الانتخابية، غالبا ما أدى مايلي عند ظهوره أمام الناس، نسخته من أغنية فرقة الروك الأرجنتينية "La Renga"، التي تبدأ تقول كلماتها: "مرحبا بالجميع! أنا أسد، وحش يزأر في منتصف الطريق. ركض الجميع دون أن يفهموا. عرض الذعر في وضح النهار. من فضلك لا تهرب مني. أنا ملك العالم المفقود. أنا الملك وسوف أدمرك. جميع المتواطئين هم من شهيتي. لا تهرب! تعالى إلي!".

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وبذلك، فهم الجمهور أن مايلي، الذي تم تنصيبه أمس الأحد رئيسا جديدا للبلاد، يعد بـ"القضاء على الطبقة السياسية" في الأرجنتين.

وخلال احتفال أقيم في الكونغرس الوطني، أدى زعيم حزب "لا ليبرتاد أفانزا" اليمين أمام كريستينا كيرشنر، على رأس الجمعية التشريعية، ثم تسلم عصا الرئاسة من ألبرتو فرنانديز.

وبعد الانتهاء من الحفل، خرج مايلي إلى شرفة القصر، المطل على "بلازا دي لوس كونجريسوس"، لإلقاء خطابه الأول كرئيس للأمة. (RT)







