"الأرض ليست كروية"... فيديو لمواطن كويتي يتحدى ناسا

نشرت صحيفة المجلس الكويتية، الأحد، مقطع فيديو يظهر خلاله مواطن كويتي قال فيه إن "الأرض مسطحة وليست كروية، حسب تحليله ودراسته"، على حد قوله.

وفي مقطع الفيديو، ظهر المواطن الكويتي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه ولا صفته أو تخصصه، وهو يقول" حسب تحليلي ودراستي فالأرض ليست كروية وهذا الكلام خطأ".

فيديو/ مواطن ردا على نظرية وكالة الفضاء الامريكية «ناسا»: حسب تحليلي ودراستي ان الارض ليست «كروية». pic.twitter.com/8yzx1yToOM — المجلس (@Almajlliss) December 9, 2023 Advertisement





وأشار في حديثه لكون "الأرض مسطحة"، بينما قالت الصحيفة أن المواطن الكويتي يرد على نظرية وكالة الفضاء الأميركية "ناسا". وأشار في حديثه لكون "الأرض مسطحة"، بينما قالت الصحيفة أن المواطن الكويتي يرد على نظرية وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

مسطحة أم كروية؟

الأرض، مثلها مثل الكواكب الأخرى، كروية، وهي تدور حول محورها ببطء ولكن بشكل مستمر، ويكمل هذا الدوران مرة واحدة كل 24 ساعة تقريبا.

وتظهر صور الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا أن الأرض ليست مسطحة.

ويُظهر البث المباشر من محطة الفضاء الدولية أيضا الشكل الكروي للأرض.

وكان الدليل "غير المباشر" على الشكل الكروي للأرض موجودا منذ فترة طويلة، لكن الدليل الفوتوغرافي كان مفقودا حتى فترة طويلة من القرن العشرين، وفق وكالة "ناسا".

وكان اليونانيون القدماء يعتقدون أن الأرض كروية وحسبوا محيطها بدقة ملحوظة، مع ظهور الطيران، أصبح بإمكان المصورين الوصول إلى ارتفاعات يمكنهم من خلالها تسجيل انحناء الأرض.

وهناك عدد من الأسباب التي تجعل العلماء يعرفون أن الأرض "كروية وليست مسطحة"، لقد اتضح أنه يمكننا اختبار العديد من هذه الأسباب بأنفسنا أيضا، حسب "جامعة ولاية أريزونا".

ولو كانت الأرض "مسطحة"، لكان بإمكاننا أن نرى مدن تبعد مئات الأميال، وسفن تبحر في البحر بغض النظر عن المسافة التي تقطعها.

وإذا كانت الأرض "مسطحة"، فلن تكون هناك مناطق زمنية، حيث ستشرق الشمس وتغرب بنفس الوقت في العالم بأكمله، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكذلك لن يكون هناك اختلاف في المناخ بين "القطبين وخط الاستواء"، ولن يكون للأرض مجال مغناطيسي، ما يعني أننا "سنموت جميعا بسبب الإشعاع الشمسي أو الكوني".

وتفسر "كروية الأرض"، سبب غروب الشمس في أوقات مختلفة وفي مواقع مختلفة، وهذا أيضا هو السبب وراء اختلاف المناطق الزمنية في أجزاء مختلفة من العالم.

وتعتمد نظرية "الأرض المسطحة" على سوء فهم علمي أساسي يمكن دحضه بسهولة، لكنها تنتشر في جميع أنحاء العالم، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

بعد زلزال المغرب وعاصفة دانيال، انتشرت "نظريات مؤامرة" تتحدث عن كون تلك الظواهر الطبيعية "مصطنعة" أو بفعل فاعل، بينما يكشف مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" عن مدى صحة ذلك، ويقدمون أدلة علمية حول حقيقة تلك الادعاءات.

ومعظم أتباع هذه الفكرة يظهرون الكثير من الميول المناهضة للعلم "ومن الصعب العثور على من يؤمن بنظرية (الأرض المسطحة) ولا يصدق معظم نظريات المؤامرات الأخرى". (الحرة)