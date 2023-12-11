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العثور على حقل أرز قديم عمره 5000 عام في الصين

Lebanon 24
11-12-2023 | 03:40
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عثر علماء الآثار على حقل أرز قديم، في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، عمره حوالي 5300-5500 سنة، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.
تم اكتشاف حقل الأرز خلال الحفريات التي جرت في الفترة من اب إلى تشرين الاول الماضي. ويذكر أن إجمالي مساحة الحفر بلغت ألف متر مربع.
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وعثر علماء الآثار على ثلاثة هوامش طرق (تلال) وتسعة حُفر وبقايا أرز وأعشاب وخندق للري والصرف وممشى ربما كان يربط حقل الأرز، حسب العلماء، بمستوطنة.
ووفقا للتقديرات الأولية للخبراء، فإن الاكتشاف ينتمي إلى الفترة المتأخرة من حضارة (هيمودو) في العصر الحجري المتأخر.
ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يمكن أن يسلط الضوء على نظام حقول الأرز في الماضي، وسيكون أيضا بمثابة مادة مهمة لدراسة زراعة الأرز في المنطقة.
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