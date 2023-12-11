سرقة سيارتين فاخرتين... وفيديو يُوثّق الحادثة التي حصلت خلال الليل

تجري الشرطة في ولاية ماساتشوستس ساوث الأميركية تحقيقًا بعد سرقة سيارتين رياضيتين فاخرتين من وكالة.

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وقالت شرطة نورويل في ماساتشوستس، إن الضباط استجابوا لماكلارين بوسطن، مالك الوكالة، بعد اكتشاف سرقة سيارتين من طراز "لامبورغيني" من ساحة السيارات خلال الليل.وقالت الشرطة إن صور المراقبة تظهر شخصين يصلان إلى الوكالة في الساعات الأولى من "عيد الشكر"، ويركبان سيارتين، ثم يخرجان من المكان في اتجاه الطريق 3. (سبوتنيك)