22
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سرقة سيارتين فاخرتين... وفيديو يُوثّق الحادثة التي حصلت خلال الليل
Lebanon 24
11-12-2023
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجري الشرطة في ولاية ماساتشوستس ساوث الأميركية تحقيقًا بعد سرقة سيارتين رياضيتين فاخرتين من وكالة.
وقالت شرطة نورويل في ماساتشوستس، إن الضباط استجابوا لماكلارين بوسطن، مالك الوكالة، بعد اكتشاف سرقة سيارتين من طراز "لامبورغيني" من ساحة السيارات خلال الليل.
Advertisement
وقالت الشرطة إن صور المراقبة تظهر شخصين يصلان إلى الوكالة في الساعات الأولى من "عيد الشكر"، ويركبان سيارتين، ثم يخرجان من المكان في اتجاه الطريق 3. (سبوتنيك)
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اقفال عام غداً
Lebanon 24
اقفال عام غداً
11:59 | 2023-12-10
10/12/2023 11:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟
Lebanon 24
عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟
11:17 | 2023-12-10
10/12/2023 11:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
12:07 | 2023-12-10
10/12/2023 12:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد
Lebanon 24
قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد
12:44 | 2023-12-10
10/12/2023 12:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت زوجته الجميلة ببطن منتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوداً جديداً: "يارب تكون خلقة تامة" (صورة)
Lebanon 24
ظهرت زوجته الجميلة ببطن منتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوداً جديداً: "يارب تكون خلقة تامة" (صورة)
15:36 | 2023-12-10
10/12/2023 03:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2023-12-11
كيف أصبحت فنلندا أسعد دولة في العالم؟
08:48 | 2023-12-11
زوجها متورّط معها لكنه هرب إلى خارج البلاد.. سجن ملكة جمال عُثر داخل منزلها على كميّات كبيرة من المخدرات
07:31 | 2023-12-11
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
05:09 | 2023-12-11
بالفيديو... هذا ما فعلته السفن في مرفأ طرابلس لمدّة 5 دقائق اليوم!
03:40 | 2023-12-11
العثور على حقل أرز قديم عمره 5000 عام في الصين
03:19 | 2023-12-11
"الأرض ليست كروية"... فيديو لمواطن كويتي يتحدى ناسا
فيديو
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
11/12/2023 17:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
11/12/2023 17:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 17:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24