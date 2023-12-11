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فنون ومشاهير

زوجها متورّط معها لكنه هرب إلى خارج البلاد.. سجن ملكة جمال عُثر داخل منزلها على كميّات كبيرة من المخدرات

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:48
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قرّرت محكمة جزائرية سجن ملكة جمال شمال افريقيا السابقة وحيدة قروج، وتغريمها 37 ألف دولار أميركي، بعدما أُدينت مع 3 أشخاص آخرين، في قضية حيازة وتخزين وبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لزوج وحيدة ومتهم أخر.
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وكانت أسفرت عملية تفتيش منزلها العائلي في أعالي القبة، عن حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع "كوكايين"، كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل.

كما أسفرت العملية عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس، وسيارتين من نوع "BMW" و"أودي" بالإضافة إلى مبلغ مالي.

يذكر أن زوج وحيدة لاذ بالفرار إلى الخارج. (روسيا اليوم)
 
 
 

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