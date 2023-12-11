19
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زوجها متورّط معها لكنه هرب إلى خارج البلاد.. سجن ملكة جمال عُثر داخل منزلها على كميّات كبيرة من المخدرات
Lebanon 24
11-12-2023
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرّرت محكمة جزائرية سجن ملكة جمال شمال افريقيا السابقة وحيدة قروج، وتغريمها 37 ألف دولار أميركي، بعدما أُدينت مع 3 أشخاص آخرين، في قضية حيازة وتخزين وبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لزوج وحيدة ومتهم أخر.
Advertisement
وكانت أسفرت عملية تفتيش منزلها العائلي في أعالي القبة، عن حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع "كوكايين"، كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل.
كما أسفرت العملية عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس، وسيارتين من نوع "BMW" و"أودي" بالإضافة إلى مبلغ مالي.
يذكر أن زوج وحيدة لاذ بالفرار إلى الخارج. (روسيا اليوم)
فنون ومشاهير
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
4 أبراج ستزدهر ماليًا وستكون غنية في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج ستزدهر ماليًا وستكون غنية في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
00:13 | 2023-12-11
11/12/2023 12:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت زوجته الجميلة ببطن منتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوداً جديداً: "يارب تكون خلقة تامة" (صورة)
Lebanon 24
ظهرت زوجته الجميلة ببطن منتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوداً جديداً: "يارب تكون خلقة تامة" (صورة)
15:36 | 2023-12-10
10/12/2023 03:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
Lebanon 24
"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
04:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
Lebanon 24
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
04:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2023-12-11
كيف أصبحت فنلندا أسعد دولة في العالم؟
07:31 | 2023-12-11
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
07:00 | 2023-12-11
سرقة سيارتين فاخرتين... وفيديو يُوثّق الحادثة التي حصلت خلال الليل
05:09 | 2023-12-11
بالفيديو... هذا ما فعلته السفن في مرفأ طرابلس لمدّة 5 دقائق اليوم!
03:40 | 2023-12-11
العثور على حقل أرز قديم عمره 5000 عام في الصين
03:19 | 2023-12-11
"الأرض ليست كروية"... فيديو لمواطن كويتي يتحدى ناسا
فيديو
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
11/12/2023 20:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
11/12/2023 20:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 20:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24