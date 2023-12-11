خطأ كلفها الكثير.. فنانة أميركية غنت دون كتابة اسمها على الأغنية !

اعترفت الفنانة الأميركية شير والتي باعت أكثر من 100 مليون أسطوانة وفازت بمجموعة من الجوائز طوال مسيرتها المهنية التي استمرت لـ 6 عقود، بارتكابها خطأ كلفها الكثير، وما يزال يكلفها أيضاً.

وأوضحت شير في مقابلة إنها لم تطلب حقوق لكتابة أغنية "Believe" الحائزة على جائزة غرامي، على الرغم من أنها تعد واحدة من أكثر كلمات الأغاني التي لا تنسى في التاريخ.

Advertisement

ومستذكرة جلسات التسجيل للأغنية المنفردة، التي بلغت 25 عامًا هذا العام، قالت شير إنها أعادت كتابة كلمات لجعل المقطع الثاني أقل "تذمرًا" وأكثر تمكيناً.



وعلى الرغم من أن المقطع وصل إلى النسخة المسجلة النهائية من "Believe"، إلا أن اسم شير لم يظهر في قائمة كتاب الأغنية، وقالت شير “كنت غبية للغاية، ولم أطلب ذلك"، "كان بإمكاني الحصول على الكثير من المال."





