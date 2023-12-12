في الـ 2024.. 4 أبراج ستكون محسودة أكثر من غيرها من هي؟

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مع اقتراب نهاية عام 2023 وبداية عام 2024 يشكل هذا الأمر فرصة للبدء من جديد ويبدأ مع كوكب المشتري المحظوظ مما يغرس الأمل والإيمان والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقًا. يتبعه عودة بلوتو إلى برج الدلو في 20 كانون الثاني بالإضافة إلى أورانوس في 27 كانون الثاني مما يؤدي إلى فرص غير متوقعة ووجهات نظر جديدة وحدوث تطورات مفيدة بشكل مدهش ويمكن أن يفسر ما تخبئه الأفلاك لبعض الأبراج التي تعتبر الأكثر حظاً وستكون محسودة جداً في العام المقبل. من هي هذه الأبراج؟برج الحملقد يكون عام 2024 هو العام الذي تقرر فيه إعادة اكتشاف نفسك. سيعود كوكب بلوتو إلى منزلك الحادي عشر في 20 كانون الثاني مما يوفر لك فرصة لتغيير أهدافك المستقبلية بالإضافة إلى إحساسك بالانتماء إلى العالم. هناك احتمال كبير أنك ستحقق كل ما تخطط لإنجازه في عام 2024. المريخ، الكوكب الحاكم لك سوف يتحد مع بلوتو في برج الدلو في 14 شباط ، مما يجعلك قوة هائلة لا يستهان بها في مجتمعك ومن أكثر الأبراج المحسودة في العام 2024.تأكد من توضيح أهدافك، حتى تتمكن من تسخير هذا التآزر القوي للغاية بأفضل ما لديك. ينتظرك فترة جديدة من الحياة، حيث ستتاح لك الفرصة لاستعادة قوتك وتخليص نفسك من الطاقات السلبية التي التزمت بها دون وعي. قد يفاجئك اقتران كوكب المشتري وأورانوس في 20 نيسان بمكاسب غير متوقعة مما يقودك نحو مسار مالي جديد.برج الثورستكون طموحاتك قوية في 2024. مع عودة بلوتو إلى منزل سلطتك العاشر في كانون الثاني، سيتم التركيز بشكل أكبر على المواضيع المحيطة بمهنتك وسمعتك وشخصيتك العامة. إن صياغة التزام أعمق بأهدافك المهنية يمكن أن يسمح لك بإحداث تأثير هائل في العالم. قد يقرر بعض مواليد الثور إعادة التفكير في جدول أعمالهم اليومي بحلول الوقت الذي سيحدث فيه خسوف القمر في برج الميزان في 25 آذار، حيث سيحتاجون إلى تعظيم إمكاناتهم ويصبحون أكثر نشاطًا وكفاءة.سوف يشكل كوكب المشتري ارتباطًا مع أورانوس في منزلك الأول في 20 نيسان، مما يلهمك لإعادة تقديم نفسك للعالم. في 23 أيار، سينضم كوكب الزهرة إلى كوكب المشتري في اقتران مزدهر للغاية في برج الثور في 23 أيار. بالإضافة إلى إظهار قيمتك الحقيقية للعالم، يمكن أن يؤدي هذا التوافق إلى زيادة وضعك المالي. يعد هذا إلى حد بعيد أحد أكثر حالات العبور حظًا التي ستختبرها في حياتك بأكملها مما يجعلك من الأبراج المحسودة في العام 2024.بعد دخول كوكب المشتري إلى برج الجوزاء أي منزلك المالي الثاني في 25 مايو، ستبدأ في تنمية المزيد من قدراتك على كسب المال. في 17 أيلول، سيؤدي خسوف القمر في برج الحوت المنزل الحادي عشر للمجتمع والإلهام إلى تغييرات كبيرة في حياتك الاجتماعية التي تستمر للأشهر الستة التالية. سيغير هذا الكسوف مسارك ويظهر لك رؤية جديدة للمستقبل.برج الجوزاءلا يوجد شيء تسعى إليه أكثر من التحفيز الفكري. من حسن حظك أن عام 2024 يجلب لك أفكارًا وحكمة لا نهاية لها. سيعود كوكب بلوتو إلى برج الدلو في 20 كانون الثاني، مستأنفًا رحلته التي ستغير حياتك من خلال منزلك التاسع للمغامرة والنشر واكتشاف الذات. إذا كنت تعمل في مجال الإعلام فسوف تكون قادرًا على التأثير على من حولك وتوسيع إدراكك للعالم. سينضم كوكب مارس أيضًا إلى بلوتو في 14 شباط، مما يضيف طاقة تمكينية ومتقلبة إلى هذا المزيج. كن مميزًا عندما يتعلق الأمر باتباع غرائزك الاجتماعية والفكرية حتى لو كان ذلك يعني إعادة توجيه طاقتك إلى شيء أكثر أهمية.استعد لتغيير رأيك بحلول فصل الربيع، حيث يمكن أن يؤدي خسوف القمر في برج الميزان في 25 آذار وكسوف الشمس في برج الحمل في 8 نيسان إلى علاقة عاطفية جديدة أو ربما اتصال رومانسي جديد. من الممكن أيضًا تكوين صداقات مع مجتمع جديد من الأفراد ذوي التفكير المماثل، سواء شخصيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.سيدخل كوكب المشتري وهو كوكب الوفرة والحظ بالنسبة لك إلى برجك في 25 أيار للمرة الأولى منذ عام 2013. هذا العبور يجعلك من أكثر الأبراج المحسودة في العام 2024، لذا تهانينا على كل هذا الحظ الإضافي والتوسع ويقدم لك فرصة للنمو والتوسع واستكشاف الأنشطة الفكرية التي يمكن أن تفيدك على المدى الطويل.برج الجديسيختتم كوكب بلوتو رحلته أخيرًا عبر برجك في 20 كانون الثاني، حيث كان يتحدى إحساسك بذاتك منذ عام 2007. وفي الوقت المناسب لموسم الكسوف الأول لعام 2024 سيتحد كوكب المشتري المحظوظ مع أورانوس عبر المنزل الخامس للحب والإبداع والتعبير عن الذات في 4 آذار. استعد لفرص غير متوقعة ولعلاقة حب يمكن أن تلامس قلبك.سيلتقي كوكب الزهرة في نهاية المطاف مع كوكب المشتري في برج الثور في 25 أيار ، مما يجلب القيمة والرومانسية والوفرة من حياتك وتكون من الأبراج المحسودة في العام 2024 وقد يؤدي ذلك إلى إتاحة الفرصة لك لترسيخ رؤيتك الفنية وكسب دخل ثابت في هذه العملية. هذه الطاقة أيضًا مثالية لشيء جديد في حياتك وسببًا كافيًا للبدء في مشروع جديد. سينضم كوكب المريخ أيضًا إلى كوكب أورانوس في برج الثور يوم 15 تموز. استعد للإلهام ولمستوى صادم من الزخم يمكن أن يدفعك نحو واقع جديد تمامًا.(الجميلة)