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هجوم بالأسيد .. نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة

Lebanon 24
12-12-2023 | 06:00
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زُعم أن رجلاً قام بسكب الأسيد على زوجة ابنه أثناء شجار منزلي في منطقة هانومانجاره بولاية راجاستان. وأصيبت المرأة، حشمت بانو، بحروق بنسبة 30 في المائة، وتخضع للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية.

 

وقالت حشمت بانو، في شكواها، إن والد زوجها رمضان خان وعائلة صهرها يعيشون معهم أيضًا. غالبًا ما اعتاد رمضان على إساءة معاملتها وإثارة الشجار معها، وفق ما نقل موقع India Today.

 

وفي 8 تشرين الأول، عندما كان زوجها هارون وزوج أختها في الخارج للعمل، كانت هي وشقيقتها في المنزل مع أطفالهما. واقتحم رمضان المنزل وألقى عليها الأسيد. كما انسكبت بضع قطرات من الحمض على أطفال بانو وابن أخيه.

 

وأطلقوا ناقوس الخطر بسبب الخوف، لكن رمضان هدد بالعودة بمزيد من الأسيد. ثم أغلقوا البوابة وأطلقوا إنذارًا من على السطح لتنبيه جيرانهم.

 

ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وسجلت الشرطة قضية وما زال التحقيق جاريا.

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