بعد جلسة تصوير.. شركة زارا للأزياء تأسف "لحدوث سوء فهم"

قالت شركة "زارا" للأزياء، اليوم، إنها تأسف لـ"سوء الفهم" الذي أثارته حملة إعلانية ظهرت فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، مما أثار غضب نشطاء داعمين للفلسطينيين اعتبروا الحملة مستلهمة من قتلى غزة.

وقالت "زارا" في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئا بعيدا عن المقصود عندما تم إنتاجها".

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وقال منتقدون إن الصور تشبه الجثامين الملفوفة بأكفان بيضاء في غزة، وشهد حساب الشركة على "إنستغرام" عشرات الآلاف من التعليقات حول الصور، كثير منها يتضمن أعلاما فلسطينية.

وتم حذف 6 منشورات تخص الحملة من صفحة "زارا" على "إنستغرام"

وقالت الشركة عند إطلاق الحملة، إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية. (سكاي نيوز)