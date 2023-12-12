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عاد إلى منزله ولم يجد طعاماً... رجل طلّق زوجته إليكم ما كانت تفعله!

Lebanon 24
12-12-2023 | 12:22
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أقدم أحد المواطنين في مصر على تطليق زوجته، بعدما عاد من عمله، ولم يجد طعاما في منزله، بحجة أنها كانت في الانتخابات وانشغلت طوال اليوم.

وحاول مواطنون تهدئة الزوج الغاضب، إلا أنه أصر على انفصاله. (روسيا اليوم)
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