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مهرجان "بيتزا الرعب" في ايطاليا... وتقاليد غذائية قائمة على الزواحف والحشرات!

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:10
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ألقت الجمعية الزراعية الإيطالية Coldiretti الضوء على العديد من أصناف البيتزا التي تتحدى المعايير الإيطالية الشائعة من خلال عرض محتويات غريبة للبيتزا في مهرجان أقامته في نابولي.
قالت الخدمة الصحفية للجمعية إن "بيتزا الرعب" تتضمن عينات من آسيا، حيث يعود "الرقم القياسي" إلى بيتزا الثعابين من هونغ كونغ مع لحوم الزواحف. وحسب عشاق "بيتزا الرعب"، فإن لحم الثعبان له خصائص علاجية ويحسن حالة الجلد ويمنح الطاقة.
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وقالت الجمعية في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "إن التقاليد الغذائية القائمة على الزواحف والحشرات شائعة أيضا في أجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وتايلاند، حيث تستخدم الصراصير والحشرات الأخرى في مختلف الأطباق، بما فيها البيتزا". مما يزعج عشاق البيتزا الإيطالية الأصلية والمفضلة في جميع أنحاء العالم. حيث توجد خيارات بدءا "من الأناناس إلى الموز، مع لحم الكنغر والحمار الوحشي، ومع الثعابين والصراصير، والبيتزا الحارة مع الدجاج المنقوع في الزبادي.
ومن الإصدارات الغريبة أيضا للبيتزا، حسب الإيطاليين، هو الإصدار الأمريكي المتمثل في استخدام المعكرونة والجبن كطبقة علوية. والإصدار السويدي، حيث يمكن إضافة كل شيء على البيتزا، بما في ذلك الديك الرومي والعسل والفواكه المعلبة والشوكولاتة وكرات اللحم وحتى سلطة الكرنب.
ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة  Coldiretti بمشاركة المعهد الديموغرافي Ipsos فإن 14% من الإيطاليين يشعرون بـ"خيبة أمل شديدة" بعد تجربة البيتزا في الخارج. ولا يثق 26% من المشاركين في استطلاع الرأي بالبيتزا في الخارج ولم يتناولونها قط"، لكن هناك أيضا 6% ممن كانوا راضين و20% ممن أحبوها تماما.
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