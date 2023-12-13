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بعيون زرقاء وجلد أبيض... ولادة نادرة لتمساح في فلوريدا (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2023 | 01:38
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بعيون زرقاء بلورية وجلد أبيض اللون، ولد في متنزه فلوريدا بالولايات المتحدة تمساح من سلالة تسمى اللوسي" وهي أندر سلالة في العالم.


فقد بلغ وزن التمساح وهي أنثى 69 غراماً فقط فيما بلغ طولها 49 سنتمراً، وفق تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
 
ولا يختلف التمساح الليوسي عن التمساح العادي في عادات الأكل والمزاج، ولكنه مثل المهق، يمكن أن يحترق عندما يتلامس مع أشعة الشمس المباشرة.
 
 
 
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لا تندمج في محيطها
 
 
كما يعني لونها الفاتح أيضاً أنها لا تستطيع الاندماج في محيطها، ما يجعلها فريسة سهلة للحيوانات المفترسة، وإلا فإن التمساح اللوسي لا يختلف عن أي تمساح آخر.


من جانبه، قال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جاتورلاند مالكة المتنزه إن ولادة التمساح جاء نتيجة 15 عاماً من العمل والأبحاث، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تحدث فيها ولادة هذا النوع برعاية الإنسان وليس في البرية.
عيون زرقاء
 
وأضاف أن هذا النوع "مجرد تمساح صغير عادي باستثناء لونه الأبيض وعينيه الداكنتين اللافتتين اللتين ستتحولان تدريجياً إلى اللون الأزرق الفاتح مع تقدمها في السن".


قامت الحديقة بتربية أنثيي تمساح عاديتي اللون تحملان الجين اللوسي وتزاوجت إحداهما مع ذكر بالغ عادي، ما أدى إلى إنتاج النسل الأبيض الوحيد من الخط الجيني النادر.
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