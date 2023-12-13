ماسك يثير السخرية على مشاهد من فليم نتفلكس يتضمن سيارات تيسلا

أثار إيلون ماسك موجة سخرية بعد اعتراضه على مشهد من فيلم "نتفلكس" الجديد من بطولة جوليا روبرتس"اترك العالم خلفك" يتضمن سيارات تسلا.

ورغم ما حققه الفيلم من مشاهدات، إلا أنه أثار حفيظة الملياردير الأميركي الذي توجه إلى موقع "إكس" الذي يملكه، للتعبير عن اعتراضه على مشهد وصفه بـ"عدم دقة الحبكة".

Advertisement

ويظهر المشهد الذي نشرته منصة "نتفلكس" مطاردة زوجين، والذين لعب دورهما جوليا روبرتس وإيثان هوك، بواسطة سيارات تسلا الكهربائية ذاتية القيادة، وينتهي بها الأمر بالاصطدام بعضها ببعض، ما يتسبب في تراكم هائل على الطريق.

ورداً على المشهد، كتب ماسك في منشور على "إكس": "تستطيع تسلا الشحن من الألواح الشمسية حتى لو تحول العالم إلى "ماد ماكس" بالكامل (Mad Max /فيلم يتحدث عن فترة ما بعد الكارثة البشرية)، ولم يعد هناك المزيد من البنزين".





